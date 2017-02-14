情人节提醒：你买的蓝色妖姬很可能是染色
今天是西方情人节，中国内地近年流行送蓝色玫瑰。“蓝色妖姬”玫瑰，其忧郁华贵的色泽加上品种的稀有，近年来成为各大花店的头牌。由于大受欢迎，其价格比正常的红玫瑰高逾倍。但有业者直言，内地市面的蓝玫瑰绝大部份不是种出来的，而是用普通玫瑰染成染出来的；而染料更可能含毒，送它随时“爱你变成害你”。
据了解，真正的“蓝色妖姬”最早来自荷兰，是一种加工花卉，由月季和蔷薇多种杂交而成，并在即将成熟时，让花吸入无害颜料变成蓝色。
有内地花店业人士直言，“（国内）蓝色的玫瑰哪有真，蓝色妖姬都是现成玫瑰染出来的。
有记者在厦门溪岸路街头发现，不少商家都将原材料搬到了大街上，现场制作“蓝色妖姬”，不怕别人知道造假；其中，工人将一枝普通的粉玫瑰插入到面前的塑料桶内，旋转数圈后，再上提下浸；数秒后，这枝玫瑰出来时，已由原本的粉色变了蓝色了。
报道称，而现场，蓝色颜料散发出一股较为浓烈的染料味。而染色的“蓝色妖姬”，花瓣摸起来厚实且僵硬，和干花类似，花朵没有清香、只有化学品味道。
有资深业者承认，染色的鲜花如果长时间近距离接触人体，是不利于健康的，特别是病人，如果病人本身就有呼吸系统疾病，对这些外界物质的刺激性反应更为强烈，严重的会引起呼吸困难、呼吸衰竭甚至危及生命。此外，还要提防家中小孩误食染色玫瑰。
网友跟帖：
@小白手机网站：不怕，反正没人给我买。
@动衣：你以为女的会在乎是不是染色的吗？反正回家就扔垃圾桶的……
@小和尚会卖萌：钻石还只是一种并不稀有并没有什么价值的石头呢！不要在意这些细节[喵喵]
@Hui-K：不是大都，是全部。自然界还没有这种蓝色的玫瑰，仅有的人工培育的蓝玫瑰只是颜色淡蓝偏白。
@泳泳泳泳泳泳贤：哈？？蓝玫瑰本来就是染色的……大惊小怪
@皮格莉特苑：且不管它真假……难道只有我一个人觉得蓝色的玫瑰很丑吗？
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