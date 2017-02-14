拒绝道歉 马来西亚前首相再批“新加坡旁”的森林城市
《自由今日大马》网报道，马来西亚前首相马哈迪在其博客上再次批评柔佛州将土地售卖给外国人。
本月初，5个非政府组织敦促马哈迪就自己对森林城市的评论，向柔佛州苏丹依布拉欣、以及柔佛人民公开道歉。他们表示，马哈迪的评论都是“毫无根据的指控”。
另一组非政府组织甚至就此事，向警方投诉马哈迪。
就此，马哈迪于12日在其博客上抨击这些非政府组织。他写道：“这些聋、盲、哑的的人很有可能没有阅读报告，或者是读了但不明白。”
马哈迪坚持，他对森林城市所提出的批评仅是重复了彭博社于去年11月22日的一则报道。
“森林城市”是由中国企业碧桂园在马来西亚柔佛州耗资1000亿美元（约1420亿新元），并建造设有办公大楼、公园、酒店、购物商场和国际学校等设施的居住空间。
此前，他指出，彭博社的报道中提到一家中国公司将在新山建设“森林城市（Forest City）” 综合发展计划，而其规模可以容纳70万人。报道也指出，许多中国人专门搭乘飞机到新山观看“森林城市”的模型与图片，而他们已经、或将会购买“森林城市”的大部分房产。
就此，他批评森林城市项目正在损害马来西亚的国家主权。
佛州苏丹依布拉欣对此进行反驳，并指责马哈迪是为了政治目的而在制造恐慌。
在其博客文中，马哈迪坚持了原本的立场，并将柔佛的土地售卖与“出售新加坡”做比较。
报道指出，马哈迪指的是柔佛贵族于200年前与英国达成的一项交易。该项交易将在新加坡的贸易权赋予英国人。
他写道：“如今，新加坡是另外一个国家，永远不会被归还给柔佛。”
他让投诉他的非政府组织“用自己的眼睛看看”。他写道：“试着去看看，那里的居民和业主是不是本地人，特别是马来人。另外，查看那里的土地是否在出租而不是具有永久业权，有没有写在布告栏上，并向中国买家推销。”
据报道引述，马哈迪补充道，反对将土地出售给外国人在世界各地都是普遍的，任何国家都不会接受外国人涌入他们的国家。
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