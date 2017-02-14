中国将在南海部署海上浮动核电站
据《科技日报》近日报道，国防科工局副局长、国家原子能机构副主任王毅韧最近透露，中国已将海上核动力浮动平台列入国防科技工业“十三五”规划和核工业发展“十三五”规划，目前已开展相关标准研究和关键技术攻关。他说，该平台建成后，预计将率先用于海上石油勘探、天然气开采等领域。
海上核动力浮动平台又称海上浮动核电站。2016年年初，国新办举行的国内首部涉核领域的《中国的核应急》白皮书透露，中国的海上浮动核电站正在规划当中。中国致力于建设海洋强国，而海上核电站有利于中国对海洋资源进行充分的挖掘利用。
王毅韧说，中国要建设海洋强国，对海上资源的开采非常重要。但在海上作业，能源是个问题，目前的方法是带着柴油发电机，但很费事，对海洋环境也不好。同时，西沙、南沙群岛有人居住和生活，他们所需的能源也要依靠柴油发电机。此外，未来一些大型船舶，也需要海上核动力。海上核动力浮动平台可以解决这些问题，应用前景广阔。
海上核动力浮动平台的工作原理是，把核反应堆安置在船舶上，由船舶开往那些需要电源的海洋，比如，南海、渤海和东海。海上核动力浮动平台在国内属于首创，尽管中国核动力平台的研发已有近半个世纪的历史，已拥有多艘核动力舰船，民用核动力船舶建造尚无先例。
不管反应堆是安置在核动力舰船身上(比如潜水艇和航母)，还是安置在民用的船舶身上，中国工程院院士潘自强此前向第一财经记者分析说：“这在技术上已经没有问题。”
海上核动力浮动平台，好比是把一个在缩小版的陆地核电站移植到船舶身上。不过，由于陆地环境和海洋环境存在巨大差异，相关的技术要求自然有异。基于海洋的特殊环境，海上核动力浮动平台的反应堆结构紧凑、重量集中、重心低、抗倾斜，摇摆能力和抗冲能力强。在设计时，反应堆充分考虑海上台风、海冰、雪载荷等对核动力装置的影响。
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