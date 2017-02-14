张宪义详揭台湾核武研发内情
香港《亚洲周刊》2月19日（提前出版）一期报道，美国在1988年强行拆卸台湾核武器设备，使台湾长达19年的核武发展告终。关键人物是替美国中情局当卧底的时任中科院核研所副所长张宪义。他的行动改变了两岸军力均势，引发历史巨大争议。
张宪义事件终止核研
1988年，对台湾是充满灾厄的一年，1月13日政治强人蒋经国骤然病逝，台湾人陷入前途未明局面。
两天后，更大的冲击扑面而至，美国在无预警情况下，私自会同国际原子能机构到隶属军方的国家中山科学研究院（中科院）核能研究所突击检查，强行拆卸与核武发展相关的设施，并把重水式核子反应器的重水抽走，多辆水泥车、军车载着便衣情治人员长驱直入，之后强行灌浆封闭实验室，清点核燃料棒数量并全部装船运走，这也预告台湾最接近成功的核武计划瓦解。从1969年以来，长达19年的核武发展就此告终。
美方精准地拆卸台湾核武发展设备，全是得力于中科院核研所副所长张宪义的告密。几天后，这位美国中央情报局的卧底线人举家逃往美国，随后在美国国会密听证会上作证，称台湾准备在射程为1000公里的“天弓”导弹上安装核弹头，震惊各界。
台湾中年以上的人对张宪义并不陌生，对他的“背叛”也都能耳熟能详。他被政府称为国家叛徒，军方高层对他恨之入骨，他中断了台湾的核计划，让台湾今天在军事上对大陆陷入绝对劣势，造成国军士气低落，几乎不堪一战。
张宪义是台湾培养的尖端核子工程人才，也是台湾秘密核武计划研发关键人物。他出生于海口市，后随父母来台，1963年进入中正理工学院物理系就读，开始军旅生涯，1967年取得理学学士学位，派任至中科院筹备处任职，并参与核武研发。
1969年，张宪义开始与美国搭上线，被选派到美国的田纳西大学攻读核子工程，取得硕士及博士学位。学成回到台湾，进入中科院五所（今行政院原子能委员会核能研究所的前身）。1984年晋升为该所上校副所长，在此之前，他已被CIA吸收，开始将台湾核武的机密研发资料，偷偷带出交付美国。
张宪义叛逃后，军方对他发布通缉，追诉权时效为12年6个月，追溯期至2000年7月11日期满。销声匿迹几十年，在被撤销通缉17年后，现年74岁的张宪义最近突然曝光，去年3月他在美国接受中央研究院近代史研究所副研究员、台湾口述历史学会理事长陈仪深的口述历史访谈，近日该访谈整理出版《核弹！间谍？CIA：张宪义访问纪录》，揭开尘封已久的历史迷雾。
张宪义在他的首度接受口述专访的内容中，揭露了惊人内幕。他指称，台湾曾计划一旦面临危急存亡，以IDF（“经国号”）战机装载经过小型化后的原子弹，对中国大陆发动攻击，“正因为我们有这种企图心，美国知道后便决定摊牌”。这也就是美国在1988年使出蛮横手段让台湾核武发展计划被迫中止的关键原因。
张宪义至今并无悔意，他称自己是接受美国CIA的要求和安排出逃，但并没有背叛国家或台湾人民的利益，“顶多只能说背叛当时的上司郝伯村”。他为自己开脱表示，担心台湾的核武研发成果被政治野心人士利用，进而危及台湾安全。
张宪义表示，美国人安排他赴美，可能是为搞垮当年握有实权的郝伯村。当时蒋经国病重，美方担心在他身后，郝伯村可能变成不易控制的军事强人，因此先发制人，逼迫台湾撤换郝伯村。
美强拆台湾核武设备的任务完成后，中情局协助张离台，掌握到台湾发展核武的证据，美国便拿这些文件去找台湾政府理论。台湾过去一直否认发展核武，但偷偷地研发，在张宪义向美方提供确凿证据后，台湾才哑口无言。张宪义事件阻止台湾发展核武，可说是裁军史上最精彩的杰作。
美国介入李郝斗争
在李登辉与郝伯村斗争过程中，美方代表、美国在台协会前理事主席丁大卫扮演关键角色。郝伯村在其《八年参谋总长日记》写道：“1988年1月20日，丁大卫下午来见，单独与余谈话，乃为张宪义叛逃后告知美方，核能研究所继续研发核子弹情形，丁氏转达美国强烈要求，核能研究所彻底拆除与核弹发展相关设施，核子反应炉须提取重水不得再开炉……他于16日由华政府来台北前，在美国务院见过张宪义……”
媒体报道，丁大卫见郝，携来“毫无谈判余地的协议书”，要求台湾彻底拆除与发展核武有关的设施。而里根指示丁大卫，必须在一周内让台湾签字，“不然你不必回来”，李登辉只好签字。郝成了张宪义事件的最大受害者，他在1988年，张宪义叛逃十年后，出版了军事理念专书《教战记》，完整披露了当年他在案发后对张宪义事件的评价。
郝伯村认为张宪义出卖国家的行动，“非常不智和非常不值得”，他要所有军人拿张做面镜子自省自觉，同时拿张“这种无耻行为给自己做次最好的精神教育”。
张宪义的卖台行为使得台湾的核武计划遭到美封杀，但郝伯村在这次公开谈话中刻意淡化其对台伤害。“张宪义个人所知有限，所以他的叛逃诚然给国家带来了损失，可是我们并不认为这种损失会影响到国防科技的继续发展”。
郝也以未点名的方式尖锐地批判美国用下三烂手段对付台湾。“从另一个角度来看，我倒觉得这是由于我们国防科技发展的能力与成就，才使得嫉妒的人不得不使用这种卑鄙下流的手段来对付我们”。他并自我安慰地说：“所以，如果从反面来看，这件事也是对我们能力的一种肯定。”
台发展核武由来已久
根据军方报告，张宪义出走时留在办公室内的辞职书，其中列出五项理由，前四项都是对服务单位的不满，第五项就是“民进党”。这次张宪义接受访问时坦言，当时民进党已经成立并崛起，他担心未来如果民进党执政，会因拥有核武而采取冒进策略，将危及台湾安全。
1964年中国大陆完成原子弹试爆，台湾的中华民国政府面临前所未有的军事压力，在反攻大陆与万一台湾遭攻击时，还能给予对方重创的考虑下，老总蒋介石指示以研发核能发电为掩护，中科院秘密进行核武的研发。蒋介石逝世后，其子蒋经国继承遗志，核武研发更趋积极。
前国安秘书长康宁祥在其回忆录《台湾，打拼》一书中，对台湾发展核武过程有很深的叙述。1974年他担任立委时，曾质询国防部为何每年向南非采购不少的铀，当时国防副部长冯启聪（部长是蒋经国）相当坦率，承认中科院核武所对核武的研发。
康宁祥回忆表示：“当时蒋经国一方面积极发展制造核武的能力，希望在五年之内完成，不止向南非进口铀原料，也向加拿大购买核子反应炉，并向欧美购买从核废料中提炼铀原料的技术，另一方面则是一再对外宣称，研究核能只是用在和平用途。”
“不要小看台湾，台湾确实有能力发展核武，当年有能力，现在也有能力。”康宁祥接受媒体访问表示：“美国担心打破区域平衡，一定要压制台湾发展核武，台湾受制于美国的压力是无可否认的事实。”
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