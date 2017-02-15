金正日子金正男化名“金哲”进入马来西亚后被女特工毒杀
马来西亚总警长卡立证实，1名46岁的朝鲜男子前日在吉隆坡第二国际机场的乘客服务柜台寻求医药援助，惟在送院途中死亡。
他今晚发文告说，根据死者的旅游证件，死者为金哲，护照号码:836410070，1970年6月10日在平壤出生。
他说，警方的调查工作还在进行中，并作出剖验要求，以鉴定死因。
金正日于2011年12月17日去世，金正男未在父亲葬礼露面。据日本《读卖新闻》披露，金正男其实早在父亲逝世当天，就得知死讯，持以“金哲”为名的护照，并从澳门直飞平壤，停留数日后返回澳门，一切就是为了保持低调。
马来西亚雪州总警长阿都沙末说，金正男前日上午约8时，在吉隆坡国际机场离境厅等候班机时，1名身份不明女郎，突然上前出其不意以1块沾有液体的布块套住其头部，女郎事后即刻逃离现场。
他说，双眼刺痛的金正男向机场柜台职员求助，过后被送入布城医院求治，但途中毙命。
他指出，金正男于本月6日抵达马来西亚，当时是在等候班机，准备飞赴澳门。
阿都沙末说，根据机场闭路电视划面显示，行凶的女郎外貌酷似朝鲜人。根据警方初步调查，女郎逞凶后，被人目睹与另1名女郎一起逃离现场。
“警方目前还无法确定命案的正确动机，警方的调查焦点为鉴定行凶者的身份，并依据马来西亚的法律来处理。”
他说，警方正在等待法医的剖验报告，以鉴定死因。
韩国的朝鲜电视台（TV Chosun）则报道，金正男（46岁）是前天早上在吉隆坡国际机场，遭2名女特工以毒针杀害，2女犯案后搭出租车逃逸。
报道说，马来西亚当局分析，金正男身旁的保安严密，还能被杀害，应该是经过特殊训练的特工才能办到。
目前当局正在搜捕杀害他的两名朝鲜女特工。
金正男是已故金正日的长子，曾一度被视为朝鲜继承人，在弟弟金正恩上台后，就一直流亡海外。
2011年12月金正日还在世时，金正男主要来往于首任妻子所在的北京和第二任妻子所在的澳门两地生活，并曾去泰国曼谷、奥地利维也纳和俄罗斯莫斯科等地旅游，有时也会返回平壤。但金正日去世后，便突然销声匿迹，甚至被传已逃亡或被暗杀。之后据悉，他一直主要居住在新加坡和马来西亚等东南亚地区。
韩联社报道指出，金正恩在2013年处决姑丈张成泽之后，就有人预测，金正恩要除掉的下一个亲人就是金正男。
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