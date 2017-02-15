国安顾问隐瞒与俄大使谈话内容 特朗普早就知道了
白宫发言人斯派塞表示，特朗普于1月底已被告知，前国家安全顾问弗林（Michael Flynn）在与俄罗斯的联系上误导了白宫，但是没有马上开除他。
斯派塞表示，弗林是在特朗普的要求下，于美国时间13日晚间辞职。
分析认为，新政府上任还不到一个月就发生高层辞职事件，这在美国是史无前例的。
弗林在辞职信中写道：“我不经意地向副总统当选人、以及其他人，以不完全的信息，报告了我与俄罗斯大使的电话通话。”
此前有报道指出，弗林曾于去年12月——特朗普就职之前——与俄罗斯驻美大使基斯利亚克（Sergey Kislyak）谈过关于美国对俄制裁一事。
当时，前总统奥巴马以俄罗斯通过网络攻击影响美国总统大选等为由，对俄罗斯实施了制裁。
但是，弗林随后否认与俄罗斯大使有进行任何“实质性的对话”。
而根据一名美国官员所描述的截获通讯内容，弗林在谈话中没有作出任何解除制裁的承诺。但他也指出，弗林的确表明了，奥巴马对俄罗斯实行的制裁，“并不一定会延续到一个希望改善美俄关系的政府的任期内”。
据路透社报道，一名白宫官员确认，美国联邦调查局曾就弗林与俄罗斯大使的对话进行调查。
白宫：辞职不是违法，而是信任问题
发言人斯派塞强调，特朗普政府相信弗林与俄罗斯大使的谈话并没有违反法律，而弗林的辞职更多是失去了总统的信任。
斯派塞指出，该事件的转折点是《华盛顿邮报》于上周四刊登的一篇报道。据报道引述，弗林通过发言人首次表示，他并不是百分之百确定没有与俄大使谈及制裁一事。
美国众院情报委员会民主党议员亚当•希夫（Adam Schiff）表示，特朗普只是因为新闻媒体的关注而移除了了弗林，而不是出自于对任何不法行为的担忧。
路透社指出，弗林与俄大使的谈话内容可能会违反美国禁止私人公民参与外交政策的法律，即“洛根法案”。
德州大学法律教授弗拉德克（Stephen Vladeck）则认为，洛根法案只是烟雾弹，更重要的问题是弗林是否曾对联邦调查局做出任何虚假陈述。
纽约福特汉姆大学法学院教授肯特（Andrew Kent）也向路透社指出，如果被发现在联系中有触犯其它联邦法律，弗林也可能面临法律问题。例如，《间谍法》便将与外国政府分享信息，定为犯罪。
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