多胞胎越来越多，仅仅是巧合？被曝：生男孩600块双胞胎900块
最近，山东省菏泽四个早产的小生命确实让人牵肠挂肚。有人就发现，现在生个双胞胎似乎已经不再是什么稀罕事了，三胞胎、四胞胎也越来越多。究竟是什么原因造成多胞胎的频繁出生呢？
多个医院诊所被曝能辅助生多胞胎 生男孩600块双胞胎900块
记者在调查采访的过程中，一位女子透露，前不久附近还有三胞胎男孩出生。她还悄悄的告诉记者，在菏泽有很多诊所和医院都能辅助生育多胞胎。
记者随后在在知情人的带领下，来到了一家医院妇科门诊的地方。记者以没有孩子为由，咨询了这里的大夫。虽然妻子没有到场，但是大夫说，“可能是你媳妇儿卵泡不熟，吃上10来副药就管事。”就这样病人没见，检查也没做，大夫竟然就能提笔开药方。
坐诊的老大夫说，自己不仅能治疗各种不孕不育，甚至还是“送子观音”，而且送男送女，送几个，他都能定。吃了他开的药，虽然不能百分之百保证生男孩，但八九成的把握，他还是有的。
至于说生多胞胎，人家说了，办法也有，但是价格贵点儿。生个男孩600块，要是双胞胎，就得900块了。
|早产孩子
医生：促排卵药物对正常人危害大
山东省中医院生殖与遗传中心主任连方介绍说，促排卵药物是用于那些内分泌功能紊乱，不能长卵的病人。对于正常人来说，促排卵药物反而是有害的。因为它可以引起多卵的排出，引起多胎的发生。多胎不仅容易早产，还会损害母亲身体的肝肾功能。
而且多胞胎早产的孩子，各个器官发育都不成熟，容易出现呼吸困难、贫血等各种疾病。
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