台重大公路事故何以层出不穷？
一辆赏樱团游览车13日晚在国道翻车，造成33人死亡、10多人受伤。这也是30年来台湾最严重的公路事故。
台湾中央社14日指出，目前有记录的公路事故中，以1986年10月8日游览车在谷关坠河，造成42死3伤事故最严重。
今次赏樱团事故，可说是30年来最严重的一次。
近10年来，较严重的公路事故还包括2006年12月3日梅岭游览车事故：高雄市鼎金国小45名家长会的家长、学生及志工搭乘的游览车，下山途径仰德大道与永公路口时刹车失灵，先擦撞至前方轿车，接着冲出悬崖，在空中翻覆摔落至100公尺深山谷，多数乘客被抛出车外，连同轿车2人共造成8死25伤。
2010年10月21日创意旅行社游览车事故：2010年台风梅姬（大陆称“鲶鱼——本报注”） 外围环流与东北季风产生共伴效应，宜兰县苏澳与南澳降下超大豪雨，造成苏北公路112公里到116公里路段大量土石崩塌冲毁。创意旅行社游览车载着21名来自广东珠海旅行团，疑遭落实击中坠海，车上26人失踪。
2012年12月9日新竹尖石游览车事故：一辆载着新北市泰山国小校友、眷属共22人的中型巴士，在尖石乡转司马库斯联络道9公里处，与休旅车会车时突然熄火并翻落距路面约150公尺深处，造成13死，10伤。
2016年7月19日国道2号游览车火烧车，玫瑰石通运公司所属红珊瑚车队，载着钜龙旅行社接待来自辽宁省的24名陆客，行经国道联络道时游览车自撞护栏，加上司机及导游全车共26人罹难。
“用鲜血换法规”
台湾《联合报》2月14日报道，台北市前交通局长、淡江大学运管系副教授罗孝贤痛批，“又是游览车肇事，这是国耻。”
罗认为，游览车业者根本原因是少了“态度”、“专业伦理”，才造成今天台湾层出不穷的重大交通事故。
罗孝贤表示，游览车业不要再叫嚷什么“收入不足”、“赚钱太少”，唯有职业驾驶人“一丝不苟”的敬业精神，才是提升交通安全唯一的路。
罗孝贤也质疑，此次事件的游览车车龄竟高达19年，这样的车还上路运营，显见当年梅岭大车祸似乎没有让台湾学到什么教训。
对于大客车驾驶超时工作过劳情形，罗孝贤说，事实上是一个共犯结构：业者想节省成本、司机想多赚点钱，政府面对复杂的问题也无决心面对，终至今天的局面。
据中时电子报报道，靖娟基金会执行长林月琴也指出，去年陆客团火烧车议题延烧，政府却未积极介入管理，驾驶靠行问题持续存在，政府缺乏魄力，易遭资方“挟持”，摇摇摆摆的政策一旦遭遇事故才变严格，时间一久又松绑，令人痛心。
重挫“台湾形象”
据中央社报道，朝野立委针对游览车翻覆意外都表示，交通部应尽快厘清事故真相，并检讨如何计算司机工时，避免疲劳驾驶，以及针对游览车做彻底的安全检查。
民进党立法院党团总召柯建铭说，从昨天这件事，应该在思考如何检讨低价冲量造成的品质差，价格低的问题之余，检讨游览车车龄、服务的问题，交通部应该好好检讨，保证国民旅游安全。
国道五号13晚间发生游览车翻覆，商总理事长赖正镒担心会重挫台湾旅游形象，他并说，游览车公会多次向商总反映司机难觅，建议政府坚强游览车安检和人才培养。赖正镒说，他听到昨晚车祸，觉得对台湾旅游又是一大重挫，他也听到大陆朋友说，“台湾好像不是很安全”？他认为政府应该加强游览车的检查，若这次肇事车车龄19年了，好像有点过长。
他也分析，这次翻车可能也跟整体客运、运输产业的结构有关，一例一休新制上路时，游览车工会多次跟商总反映司机不好请，客运司机、游览公司都遇到相同问题，希望政府对产业的素质培养、人力培养多加重视。
大陆“高度关切”
中央社报道，中国大陆国台办上午针对13日游览车翻车事故造成33人罹难一事表示，中国大陆有关方面高度关切，国台办、海协会负责人向车祸罹难者表示哀悼，向伤者和家属表达诚挚慰问。
中国大陆国务院台湾事务办公室上午发布新闻稿说，13日晚间9时许，台北市发生游览车事故，造成台湾民众33人罹难，11人受伤。故事发生后，中国大陆有关方面高度关切。
大陆国台办表示，国台办、海峡两岸关系协会负责人向此次事故中的罹难民众表达深切哀悼，向伤者及家属表达诚挚的慰问。
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