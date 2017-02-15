暗杀金正男的一名越南籍女特工 在吉隆坡机场被捕
吉隆坡讯，马新社报道，涉嫌暗杀金正男的其中一名越南籍女特工，于吉隆坡第二国际机场被逮捕。
马来西亚雪州总警长阿都沙末表示，金正男13日上午约8时，在吉隆坡国际机场离境厅等候班机时，被1名身份不明女郎以1块沾有液体的布块套住其头部。双眼刺痛的金正男向机场柜台职员求助，被送往医院途中毙命。
马来邮报网也报道，马来西亚警方在机场发现该名女嫌犯，在鉴定她与早前被闭路电视拍摄到女特工样子相似后，上前将她逮捕。
据报道称，该名女子年龄约20多岁，在犯案前与另外5人住在沙叻丁宜镇某酒店，但在干案后各自分开。而警方也通过闭路电视画面发现，在机场案发时，有4名男子在不远处的一间餐馆监视他们的行动，在得手后分成两人一组离开。
报道称，该名女子持有越南护照，但不知是否为假护照，同时也会说英语和简单的马来语。
较早前，载送女嫌犯从机场离开的德士司机被警方逮捕。但报道称，他被鉴定与案件无关之后后，已经被释放。
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