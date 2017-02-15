新加坡不改以日据名字“昭南”命名二战纪念馆 部长：并不表示认同日据
最近因名称也引发争议的“昭南展览馆”于今日开幕。
新加坡的旧福特车厂资鉴馆在经过翻新之后，改名为“昭南展览馆（Syonan Gallery）”。
二战时期，日本于1942年占领新加坡，并在英军投降之后，将新加坡命名为“昭南岛”——意为“南方之光”。
因此，“昭南”一词的恰当性，则受到一些公众的质疑。
但据报道，该展览馆的名称并没有因此更改，而是在原本印着“昭南展览馆”的招牌上，加上“战争及其遗产（War and its Legacies）”、以及“在前福特工厂的一个展览（An Exhibition at Former Ford Factory）”。
新加坡通讯及新闻部长雅国博士在开幕仪式上表示，该展览馆的名称并没有表示对日本占领的认同。
据《海峡时报》引述，他说，该名称让我们“记得我们的祖先经历了什么，纪念经历了日据时代的一代，并重申我们的集体承诺，即不会让这种情况再次发生”。
雅国指出，“昭南展览馆”一名称会在社会引起强烈反应是可以理解的。他补充道，曾经经历过该时期的老一辈新加坡人会认为，该名称是认可日军的占领，但也有人认为“昭南时期”是一段历史事实，不应避讳。
他说：“这些反应显示出，那段三年半的日据日期对他们的生活、以及新加坡带来了不可磨灭的印记。”
今日，《联合早报》言论版则刊登多篇文章，指出“昭南”一词并不恰当。其中，前国会议员吴俊刚也在题为“必须为展馆正名”一文中指出，“昭南”是“一个不折不扣的负面词”。
他认为：“我们用一个负面词来给自己的历史展馆取名，是站在侵略者的立场赋名，单从文字应用的角度说，就明显是不妥的，没有所谓见仁见智的问题。”
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