20岁中国女留学生在加州大学自杀：自杀动机不明
报道称，上周日下午4点左右，刘薇薇被人发现在Santa Cruz宿舍中死亡。警方调查断定，刘薇薇的死因为自杀，自杀动机仍在调查中。
在校就读德语及心理学的刘薇薇是个美丽阳光的女孩，社交广泛且热爱户外运动。就在此次惨剧发生前一周，女孩曾贴文感谢母亲抵美陪伴近一个月，并表示“自己已经长大懂事”，未曾想一周后竟传来噩耗。
通过脸书贴文时间，该文发布就在出事前一周的2月5日，她用英文记录到“我无数次走过这条宁静的阳光小路，总觉得它美到不应该有人置身其中。我也从来不愿意家人在镜头前曝光，但这一次是个例外，因为我的母亲在近一个月的陪伴与照顾后，即将与我分别。不要担心Linka(刘薇薇英文名)，你的小女孩已经长大，母亲，我一直想念你”。
根据刘薇薇的脸书主页信息，现年20岁的她来自广东省广州市，2012年就读于佛山第一高中，2015年进入圣芭芭拉加大进修德语及心理学专业。从她社交网络的推文和照片看，她生前专注记录平日点滴，几乎在每一张图片中，都以灿烂笑容示人。
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