美团涉足网约车，滴滴这个“江湖老大”又有竞争对手了……
2月14日情人节当天，美团在中国南京上线了一项新功能，该功能允许用户在美团 App 里打车。这不是美团和其它网约车公司的合作入口，而是美团自己运营的约车服务。
美团应用的首页确实出现了一个“打车”选项。记者昨日向美团求证后获悉，其在南京低调启动了打车服务的试运行，目前暂未明确推向其他城市的具体时间。
在南京本地打开美团手机APP，在顶端分类一栏，即可看到美团打车入口。用户打车时输入出发地与目的地，还可以看到周边运行车辆信息，可以使用银联卡、微信支付、QQ钱包等方式付款（（暂不支持支付宝））。美团打车在南京的计费标准为起步费0元，里程费1.8元每公里，最低消费为9元，包含远途费、夜间费等，与滴滴的快车普通车型计费标准基本一致。
美团官方证实他们确实在南京推出了试运行的打车服务，正在申请网约车牌照，并会在之后逐渐将网约车业务拓展到更多的城市和地区。这意味着美团杀入网约车市场已经是定局了。
美团方面解释，在南京试运行网约车服务，是为了一体化满足平台用户需求，“除了能够提供更丰富的出行选择，还可在为用户提供‘吃喝玩乐’服务的同时，一体化解决‘行’的问题。”
“用户选好消费场所后，直接派车接送，最重要的是车费补贴可以由商家负担。这样的跨界打劫，滴滴也没啥办法，做好了能分走一大块市场。”知名自媒体人、品牌营销专家宗宁预测。
这个时代，最怕的就是跨行的黑马。对于美团涉足网约车，你怎么看？
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