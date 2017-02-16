刺杀金正男第2号女特工 今早落网
马来西亚《中国报》报道，警方今早在某酒店逮捕了刺杀金正男的第2名女嫌犯。
据路透社报道，第2名女嫌犯持有印度尼西亚护照，并于凌晨2点被捕。
报道指出，警方根据昨日逮捕的越南籍女特工的口供，在城中某酒店逮捕了第二个女嫌犯。
警方较早前指出，根据机场监控画面，2名越南籍女子在行凶施袭时，有4名男子在机场大厅的娘惹餐馆旁监视整个过程。两名女子得手后，6人分组逃离现场。
目前，警方仍在追缉另外4名男嫌犯。
1号女特工的口供
据东方网报道，于昨日逮捕的第一名女嫌犯在接受马来西亚警方问话时称，以为只是一场恶作剧。据报道，她称，4名男子告诉她，要向乘客们恶作剧，並且指示她与女同伴用喷剂朝金正男的脸部喷射，再让另一名男子以手帕捂住金正男的脸部。
报道指出，该名女子或将于今日被带往吉隆坡的沙亚南法庭延长扣留。
根据马来西亚警方掌握的资料，这名女嫌犯的名字是Doan Thi Huong，于1988年出生在越南南定省。
马来西亚副警察总长里诺拉昔（Noor Rashid Ibrahim）告诉路透社说：“警方正在寻找另外几个，全部都是外国人。”
路透社指出，截止今早，朝鲜国家媒体还没有提及金正男之死。但是，金正恩——金正男的弟弟——于午夜时分到锦绣山太阳宫，以纪念其父亲金正日的冥诞。
据韩国情报机构所说，金正恩曾对金正男发出暗杀令，并曾于2012年失败过一次。
3名马来西亚政府人员告诉路透社说，朝鲜官员试图阻止马来西亚对金正男尸体的解剖，但马来西亚当局已回拒。
金正男遗体的解剖工作已于昨晚完成。但《星洲日报》指出，根据程序，遭人毒杀的命案，化验报告通常需耗时约1个星期才能完成。此后，还需等待凶手的调查工作完毕，警方才能决定何时让其家人领取遗体。
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