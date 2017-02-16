香港特首梁振英将被提升为政协副主席：港媒
《南华早报》报道，香港特首梁振英预计将被提升为中国政协副主席。
去年12月，梁振英宣布，因家庭原因而放弃竞逐连任香港特首。
报道指出，全国政协常委会将于2月27日和28日举行例会，而梁振英或被提名为政协委员，并将于下个月的闭幕式上当选为政协副主席。
据消息透露，这一安排显示出北京对梁振英在过去5年的工作有高度评价。该消息来源也指出，这将是行政长官同时兼任政协委员或副主席的首例，但是没有违反任何法律规定。
一名匿名的政协香港代表告诉《南华早报》说：“梁振英担任政协副主席职务是有道理的。这个想法已经存在一段时间，如果这不发生，才是奇怪的。”
该代表也说道，前任执行首长曾荫权于2012年任期结束后未被选举为政协副主席，是一个例外，因为他被卷入了行为不当指控的争议中。
如今，前行政首长董建华是香港唯一担任政协副主席的人。消息指出，董建华将在梁振英加入之后，继续担任政协副主席。
香港曾于1993年有两名代表任政协副主席之职——霍英东和安子介。
据《星岛日报》报道，梁振英已安排下月初前往北京列席两会，但若然月底的全国政协常委会增补他为政协委员，他则将出席政协会议。
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