走私者藏匿违禁品方法新颖，引发新加坡移民关与卡局关注
（图片来源：新加坡移民与关卡局）
新加坡移民与关卡局今早发布2016年全年统计数据。
数据显示，虽然去年在入境关卡发现的违禁品案件数量下降了8％，达到88050件，但是藏匿违禁品的新颖方式引发了当局的关注。
去年，共发现5起使用豪华轿车藏匿违禁品的案件，而2014年和2015年则分别各有1起。
移民与关卡局在报告中表示，这些藏匿的方式在如今的安全气候下，仍是备受关注的问题，因为它们可能被恐怖分子采用，以将武器或爆炸物等危险物品走私运入新加坡。
在去年9月17日的一次行动中，移民与关卡局在一辆改装过的豪华轿车中发现347箱和530包漏税香烟，并分别被藏在汽车右后门、车前保险杠以及仪表板中。
另外，违禁物品也被隐藏在“儿童游戏垫”、“装饰凳”，或被伪装成家用物品。
一些被申报为“玩具”的邮政包裹，也被发现为气枪、复制手枪等敏感物品。
与此同时，当局逮捕的非法移民、窝藏或雇佣非法移民者、以及假结婚者都下降约三分之一。
其中，非法移民和逾期逗留人数下降33%，达1278人。因窝藏或雇佣非法移民而被捕者加强31%，达351起。基于利益而假结婚者则下降33%，有43人被捕。
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