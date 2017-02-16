新加坡去年的收入差距10年来最低，月收入中位数也增长2.6%
新加坡统计局今日公布的数据显示，新加坡的基尼系数从2015年的0.463，下降到2016年的0.458。
基尼系数用于衡量收入和财富分配的平等程度。基尼系数为零，表示收入分配完全平等；系数为1，则收入分配绝对不平等。
《海峡时报》指出，2016年的基尼系数是新加坡10年来最低。这意味着，新加坡的收入差距正在减少。
同时，就业家庭的月收入中位数从2015年的8666新元，增加到2016年的8846新元。名义增长为2.1%，实际增长（将通货膨胀计算在内）为2.6%。
但是，增长幅度与2015年的4.9%有所下降。
总的来说，所有收入群体的家庭中，平均每位成员的收入于去年都有增加，但增加速度比前年较慢。
在2016年，每位家庭成员的平均就业收入实际增长0.2％至4.3％——取决于收入群体。这一数字低于2015年的5.7％至10.7％。
数据还显示，住在1房室和2房室组屋单位的家庭所收到的政府转移支付，要比居住在较大单位或私有住宅的家庭更多。
2016年，1房室和2房室组屋单位的每位家庭成员平均从各种政府计划中获得9806新元。这几乎是所有类型住房的每位家庭成员所收到的平均金额——4186新元——的2倍。
新加坡统计局的报道指出，收入差距的缩小，是由于政府转移支付、以及税收的财富重新分配效果。
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