特朗普在华赢得商标“保卫战”
美联社15日报道，中国政府本周把美国总统唐纳德·特朗普使用“特朗普”的宝贵权利判给了他，采取的是有效期为10年的建筑服务业商标的形式。
这一商标注册于2月14日正式生效，2月15日出现在了中国商标局网站的商标注册公告中。
据美联社2月15日报道称，美国总统特朗普在中国提起的旨在夺回自己建筑服务类品牌一案的胜诉，可能宣告此前不属于他的超过225项特朗普相关商标的终结，其中包括与特朗普相关的马桶、避孕套、心脏起搏器，甚至还有一个国际酒店。
报道称，经过了在中国法院里折磨人的10年较量后，预计本周将发布的有利于特朗普的结果，可能预示特朗普的知识产权问题出现转折。同时，“成败在此一举”的还包括49项等待审批的特朗普商标申请案——全部是在他竞选总统期间提出的——以及77项以前注册的商标，其中大多数将在他的总统任期内提出延展注册。
曾担任奥巴马总统法律道德顾问的诺曼·艾森说：“人们自然会得出结论认为，有人试图影响特朗普。这对中国人来说是相对廉价的，对他本人来说具有巨大的潜在价值，但对美国来说可能要付出极高代价。”
中国可能会利用特朗普试图控制自己品牌的愿望来对其施加影响力。艾森参与了一项诉讼，指控特朗普的外国商业联系违反美国宪法。特朗普斥责这起诉讼案“毫无可取之处”。
报道称，这些商标的准确价值无法确定。但在2011年写给时任美国商务部长骆家辉的一封信件中，特朗普曾表示，他花费了数十万美元来捍卫自己在中国的商标。
北京一家律师事务所的律师说，当上总统后，特朗普知名度的提高很可能使他在中国的品牌保护变得更容易。
这位律师说，商标管理部门几乎肯定会驳回非相关方提出的新的“特朗普”商标申请，并且可能向现有的“特朗普”商标持有人收回权利。
报道称，早在2006年，特朗普就曾申请在建筑服务类别中注册“特朗普”商标。但他的申请遭到了拒绝，因为中国商标注册采取“先到先得”的原则，有人比特朗普早两周提出了类似申请。特朗普向中国当局上诉了10年，但被一次又一次驳回。
然后，情况发生了变化。中国商标管理部门在去年11月公布决定，宣告那个人注册的商标无效。特朗普的申请程序得以继续推进，如果无人提出异议，特朗普就可以在本周注册成为这一商标的持有人。
为什么在经过了多年的败诉后，特朗普现在得以胜诉？
一些律师称，特朗普或许得益于中国对恶意抢注商标的态度在总体上变得强硬起来，但其他律师则相信政治在其中发挥了作用。
报道称，与此同时，特朗普相关品牌豪华马桶的生产企业深圳创普实业公司称，他们将捍卫自己的品牌，即便这意味着与美国总统展开较量。
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