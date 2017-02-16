中国小康阶层五大消费趋势
伴随着富裕程度的增加，中国新富阶层消费偏好正发生变化，更喜欢购买健康、品质更高的产品。外媒15日从五方面列举了中国新富阶层的消费趋势，一些企业也正在进行定位调整，吸引这些日益挑剔的消费者。
彭博社14日报道称，据经济咨询公司龙洲经讯测算，对于中国内地家庭来说，小康水平意味着年收入要达到13.6万元人民币(1.98万美元)或更多。中国每年约有1100万家庭迈入小康水平。
近些年，这些新富阶层消费发生明显变化：
第一个趋势是乘用车方面，SUV销量上涨，经济型轿车销量则放缓。由于中国消费者收入上涨，石油价格下降和中国政府的二胎政策，中国SUV和小型货车的销量预计今年将首次超过轿车。这促使中国长城汽车和浙江吉利汽车等企业，引进拥有宽敞车型和最新技术的高档汽车品牌。龙洲经讯数据显示，虽然SUV比轿车至少贵40%，但预计SUV今年销量将增长22%。
第二个趋势是酸奶销量追上牛奶。重视健康的中国小康阶层，增加在食品方面的花费，酸奶因为比牛奶更有营养价值而越来越受到青睐。
第三是瓶装水销量增长速度是软饮料的3倍。中国消费者越来越远离含糖的饮料，这使得包括可口可乐公司在内的饮料公司面临着不小的麻烦。
第四是中国消费者越来越倾向于购买更贵的白酒。高于300元甚至800元一瓶的白酒销量上升，而这一趋势在啤酒消费中也有所体现，中国人对进口啤酒的兴趣也在增大。
第五是高端空调在遭遇低谷之后正在重新崛起。人们更愿意购买噪音更小、可以由APP遥控的空调，这也是中国海尔收购美国通用家电的一个重要原因。
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