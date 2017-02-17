新疟疾疫苗或可杀死虐原虫
法新社报道，一家疫苗生产商宣布，一种模拟蚊虫叮咬的疟疾疫苗在人体试验中取得了令人鼓舞的结果，给清除每两分钟就造成一名儿童死亡的疟原虫带来了希望。
在德国进行的一次试验中，这种名为“PfSPZ”的候选疫苗可让试验对象在10周内对疟疾100%免疫，尽管在马里进行的一次现实生活条件下的试验显示，疫苗的防护水平有所降低。
美国疫苗研制企业萨纳里亚制药公司的研究人员斯蒂芬·霍夫曼说：“这些试验结果让我们十分受鼓舞。”
但他强调还有许多工作要做，并且一种疫苗从注册到上市可能需要两年时间。
PfSPZ疫苗使用一种叫子孢子未成熟活体疟原虫，来刺激人体免疫反应。
研究人员在科学期刊《自然》周刊发表文章说，在某次试验中，其中一个版本的PfSPZ疫苗相比目前为止测试过的疫苗，需要的注射次数更少、活体疟原虫的剂量更低。
还有一个版本的PfSPZ疫苗是把子孢子暴露在辐射环境下削弱致病能力，然后再注射到人体血液中。
在早前一次辐照版本的疫苗试验中，44名志愿者接受五次注射，一次注射最多13.5万个孢子。
2013年的一个报告说，剂量最大的可以带来100%的免疫力。
在德国的试验中，志愿者分八周内和10天内接受三次注射，每次注射子孢子数量从3200个到5.12万个不等。
霍夫曼说，高剂量组的9名志愿者在最后一次注射10周后产生了对疟疾的免疫力，而中剂量组的九人中有六人、低剂量组的九人中只有三人产生了疟疾免疫力。
他补充说，如果在10天内完成激活免疫机制，将有助于PfSPZ-Cvac疫苗在大规模接种项目中使用。
PfSPZ疫苗针对的目标是蚊子携带的恶性疟原虫，也是目前为止最致命的疟原虫。
世界卫生组织的数据显示，2015年全世界共有2.12亿例疟疾病例，导致42.9万人死亡。超过90%的疟疾死亡病例发生在非洲。
霍夫曼说，PfSPZ疫苗的目标是注射六个月到一年后仍能维持80%至90%的有效率。
他告诉法新社说：“我们希望今年或者明年实现这个目标。”
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