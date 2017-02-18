新加坡部长为“昭南”二战纪念馆名称道歉 已彻夜改名
昨日傍晚，新加坡通讯及新闻部长雅国博士发布声明表示，决定将“昭南展览馆”改为“日据时期：战争与史迹”，并对无意间造成的伤害，深感抱歉。
昨晚，工人已开始撤换馆前招牌上的名字。
该展览馆是旧福特车厂资鉴馆在经过翻新之后，本取名为“昭南展览馆”。馆内展览关于日本占领新加坡时期的历史。
二战时期，日本于1942年占领新加坡，并在英军投降之后，将新加坡命名为“昭南岛”——意为“南方之光”。
也因此，“昭南”的名称引起了一些国民的痛苦回忆，也引起了激烈的辩论。有人认为这似乎是在纪念日据时期；也有人认为，不应该因为这个字眼会引起负面情绪，就拒绝它。
该展览馆于15日开幕时，该展览馆的名称还没有更改，而是在原本印着“昭南展览馆”的馆前招牌上，加上“战争及其遗产（War and its Legacies）”、以及“在前福特工厂的一个展览（An Exhibition at Former Ford Factory）”。
雅国也在开幕仪式上指出，“昭南展览馆”一名称并没有表示对日本占领的认同。他补充道，曾经经历过该时期的老一辈新加坡人会认为，该名称是认可日军的占领，但也有人认为“昭南时期”是一段历史事实，不应避讳。
然而，这并没有平息反对者的情绪。15日，总理李显龙在Facebook上发布两张昭南展览馆的照片表示，能理解展览馆的命名引起强烈的反应，但是我们不能抹掉历史，埋葬过去。许多网民在其发文下方评论，表达对“昭南”一名的反对。
此外，也有许多人致信通讯及新闻部长表达反对。
在经过“深思熟虑”之后，雅国宣布会尊重这段历史的受害者，将名称更改。
但他也强调，内容将保持不变，并呼吁“以史为鉴”。
据《联合早报》报道，华社领袖对于展馆名称的更改表示认同。例如，文史工作者杜南发表示，新名称“日剧日期”是对历史的客观陈述，也说明了对日本占据新加坡持不认可立场，是对国家、历史、道义三方面负责任的态度。
南安会馆会长陈奕福也说：“政府在短时间内就接受大家的建议，为展览易名，显示政府的果断。改名后不会再勾起大家不好的记忆。”
《海峡时报》今日也在社论版中发文写道，此前不恰当名称所引起的争议掩盖了展览的本质内容，而新名称有助于清楚地了展览馆的目的——提醒新加坡人那段遭受历史事件和外国势力蹂躏的教训。
通讯及新闻部长声明全文：
2月15日，当我为“昭南展览馆：战争与史迹”主持开幕仪式时，我阐明了这个展览的宗旨是要记录新加坡遭日本占领的惨痛经历，并希望借此提醒大家珍惜得来不易的和平与稳定，共同维护宝贵的国家主权。
以“昭南”为展览命名，反映新加坡曾经遭侵略者强行改名，并不表示我们认可日军的占领。相反的，我们这么做是要大家谨记日据时期先辈们的痛苦经历，并且重申我们会尽全力确保历史不会重演。
不过，过去两天，我收到了不少各族同胞的来信，也对大家的观点和看法有所了解。有部分国人认为该名称能够帮助年轻国人更了解日据时期的黑暗历史。但他们也表示，“昭南”这个词汇勾起了自己以及一些国人的惨痛回忆。对于我们无意间造成的伤害，我深感抱歉。
经过一番深思熟虑，我认为我们必须尊重在日据时期受苦的民众和当年失去家人的受害者的感受。因此，我们决定不再用“昭南展览馆”这个名称，而把展览称为“日据时期：战争与史迹”。
展览的内容保持不变，这段历史对我们教育年轻一代至关重要。我们应该以史为鉴，誓言不再让新加坡遭受相同的悲惨经历。
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