中国七个月来首次增持美债，去年坚持规模创纪录
《金融时报》16日报道，去年12月，中国结束了连续6个月的减持美国国债行动，自去年5月中国央行寻求管控资本外逃以来，中国所持美债数额首次增加。
15日美国财政部和美联储公布的最新数据显示，2016年最后一个月，中国在其外汇储备中增加了91亿美元的美国国债。去年10月，日本超过中国，成为全球持有美债这一避险资产最多的国家。
中国央行上周发布的数据显示，1月中国外储首次跌破3万亿美元，接近6年来最低水平。原因是中国央行为了稳定人民币汇率而动用外储干预市场。
为了抑制资本流出，北京方面加强了资本管制，包括限制海外收购。利率的升高也增强了把资金留在境内的吸引力。
尽管去年12月中国所持美债数额增加，但去年全年却总计减持了1880亿美元，为历年来减持数额最大。在已公开的30个持有美债最多的国家当中，有一半国家去年减持了美债，其中包括日本、瑞士、沙特阿拉伯和比利时。
美国杰富瑞投资银行货币市场经济学家托马斯·西蒙斯说，比利时持有美债的数额值得密切关注，因为很多人认为这些美债是代表中国持有的。去年12月，比利时所持美债数额增加了69亿美元。他说：“人们普遍推测中国对保管在比利时的美债执行了交易。”
去年底，中国持有美债1.06万亿美元，日本则为1.09万亿美元。
据彭博社报道，去年中国的美国国债持有量创下记录下跌。美国最大外国债权人日本则连续第二年减持美国国债。
15日美国财政部月度报告显示，去年12月中国持有1.06万亿美元的美国政府债券，比11月水平增加了91亿美元，但与前一年同期相比减少了1880亿美元。这是去年5月以来首次出现环比增长。
对美国政府来说，中国抛售美债让借钱的成本变得更加高昂：去年美国10年期国债的收益率从1.3%增加到2.6%。
在特朗普执政期间美国可能出现更大赤字和更高通胀，或者美联储会调高利率。在这种背景下，美国的最大债权人都在重新考虑为美国政府提供资金的问题。
该报告显示，去年12月外国的美国国债拥有量总计为大约6万亿美元，而上年同期这一数额为6.15万亿美元。
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