中国式相亲，父母为何有否决权？
《纽约时报》16日文章提出，中国相亲节目把否决权交到父母手里？
自从“中国式相亲”去年12月下旬开播以来，已吸引了众多观众，引发中国社交媒体上的热议。
相亲节目在中国并非新鲜。“中国式相亲”节目不同之处在于，它赋予父母对子女婚姻选择的决定权，许多观众认为这一权力反映了中国当下社会现实。有婚恋咨询师表示，父母是许多年轻人婚姻的决策者，这档节目受到观众的喜欢是因为许多中国年轻人的婚姻大事受到父母影响，这也是事实。
在谈到这档节目为什么受到不少人的欢迎时，节目导演姚女士表示，(在现在社会中)邀请父母，获得他们的认可，是避免许多不必要问题的办法。毫无疑问，在婚姻中，家庭和父母是重要的。爱情和婚姻是两码事。许多人对此表示赞同，认为节目无非是反映了找对象的现实情况。
也有不少人对节目所鼓吹的父母决定子女婚姻的理念表示担忧。要知道自推翻清王朝后，包办婚姻一直都是被禁止的。女权主义者，文化批评家陆品[音]表示，父权价值观非但从未从中国文化中根除，现在大有卷土重来的迹象。
对此，专家表示，中国父母对子女的婚姻有很大发言权的一个原因，是许多父母为子女结婚出钱。据2015年中华全国妇女联合会的一项报告称，中国人结婚平均年龄是26岁。但结婚的花费超过多数该年龄中国人的收入水平。而父母过多的支持和关注也让这一代人未能真正长大。
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