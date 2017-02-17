清华女教授被骗1800万案告破，8名台湾嫌犯落网
去年7月，54岁的清华大学黄姓女教授遭假冒的大陆检察院人士以微信实施诈骗，共被骗走人民币1800多万元。
15日，台中清水警分局在一处办公楼将7男1女共8人逮捕，现场查获网络设备及地下汇兑电联软件等赃物和证物。嫌犯已被依诈欺罪嫌移送法办。
台湾警方指出，黄姓女子部分遭骗资金在台湾ATM提款机取现，另发现部分款项以网路银行方式层层转帐，其使用的qq帐号IP位址位于台湾。
台湾警方表示，大陆依据“海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议”洽请台方追查诈骗集团成员，台湾有关方面为此组成专项小组，报请台中地方法院检察署检察官指挥侦办。
台湾警方追查指出，发现刘姓男子等8人共组的诈骗集团，以从事提供诈欺机房语音话务系统、第三方支付平台支付宝交易及外围收购、贩卖人头电话卡、个人资料为主要犯罪型态。
警方表示，犯案期间，他们善用人头电话及大陆通讯软件qq、Skype、微信等为主要联络工具，企图规避警方查缉。
台警方15日兵分多路执行搜索，展开逮捕行动。讯后依诈欺罪嫌，移送台中地检署侦办，另持续扩大侦办中。
另据台湾《中时电子报》网站2月17日报道，犯罪团伙为继续取得被害人信任，假冒大陆检察院人士与女教授通电话，告知被害人涉嫌洗钱，须配合资产清查；接着申请微信假帐号互加好友，透过通讯软件洗脑女教授，让被害人信以为真。
女教授为证明自身清白，四处告贷。去年7、8月间，分6次汇款，直到家人点醒她才惊觉上当。
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