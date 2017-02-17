江苏暴力伤医案并非医患纠纷伤人，凶手是竟是号贩子！
根据南京市公安局鼓楼分局官方微博消息，2月16日上午，江苏省人民医院一名主任医生在自己的办公室内被一名男子刺伤。目前，行凶者赵某目前已经被警方刑事拘留，孙医生经
抢救已脱离生命危险。这起伤医事件究竟是什么原因？
警方：并非医患纠纷伤人
16日下午，南京市公安局鼓楼分局通报称，经审查，嫌疑人赵某（男，30岁，黑龙江人）供述其在医院因曾代人挂号牟利，被孙医生批评过，所以怀恨在心，伺机报复。目前，赵某已被公安机关刑事拘留，相关工作正在进一步进行中。下一步，警方将会同有关部门进一步加大医院及周边秩序的整治力度。江苏省也正在建黑名单制度整治号贩子。
■ 案情一览表：
受害医生：孙倍成
47岁，淮安盱眙人。江苏省人民医院主任医师，博士生导师，肝脏外科研究所副所长，肝脏移植中心副主任,国家杰出青年基金获得者、教育部长江学者特聘教授。有报道称，孙倍成是全国能独立开展肝移植最年轻的外科医生。
行凶男子：赵某
30岁，黑龙江人。号贩子，代人挂号牟利，据称身高1米75左右，中等身材
案发
2月16日上午8点30分左右
江苏省人民医院外科楼11楼肝移植中心二病区
行凶
孙倍成医生刚刚查完房回到自己的办公室，此时赵某过来敲门，孙倍成以为是病人家属，没想到赵某把门反锁，开始疯狂行凶……
解救
其他医护人员和安保人员听到动静，纷纷跑来施救。因门被反锁，大家不停踹门，终于将门踹开。
一名年轻医生冲进去，一拳将正在行凶的嫌疑人撂倒，随后众人一拥而来，将嫌疑人牢牢控制。
抢救
医护人员将孙倍成送下楼抢救，所幸孙倍成脱离了生命危险。据院方通报，孙倍成伤情严重：失血性休克，左腿刀刺伤，左下肢股四头肌断裂，牙槽骨骨折，牙龈撕裂，全身多处软组织挫伤。
据警方通报，嫌疑人赵某供述其在医院因曾代人挂号牟利，被孙医生批评过，所以怀恨在心，伺机报复。目前，赵某已被公安机关刑事拘留。江苏省司法厅也在微博上对此事进行了法律解读，并认为赵某的行为已构成故意伤害罪。
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