新加坡1月非石油出口增长8.6% 彭博社：去年底的经济增长5年来最快
新加坡国际企业发展局今日宣布，1月份的非石油国内出口延续前2个月的增长，上升了8.6%。
《今日报》报道，出口增长有赖于电子类和非电子类产品海运订单的增加。另外，也得益于1月份到中国、台湾和韩国出货量的增加。
国际企业发展局也将今年出口增长的预测提高到0％至2％。
2016年的全年出口下降了2.8%。由于个人计算机、计算机部件以及磁盘驱动器的出口下降，去年的电子产品出口减少了4％，而2015年则增长了0.5％。同年，非电子出口也下降了2.3％，2015年则有1.9％增长。
另外，在10大出口市场中，新加坡去年对其中8个市场的出口有所下降。其中，下降最多的是到中国、印度尼西亚和日本的出口量。只有对香港和台湾的出口有所扩大。
据报道引述，国际企业发展局表示：“全球经济前景已经改善，预计2017年的经济活动将会回升，特别是在发展中经济体中。国际货币基金组织于2017年1月的世界经济展望（WEO）报告中预计，发达经济体也将有强劲的经济活动。”
彭博社：2016年底的新加坡经济增长5年来最快
虽然2016年全年出口下降，但是由于第4季度的出口需求恢复、并刺激了制造业的发展。因此，彭博社报道指出，新加坡整体经济于2016年第4季度的增长速度，是5年以来最快的。
根据新加坡贸易及工业部今日公布的数据，第4季度的国内生产年率环比增长12.3%，从第3季度的0.4%收缩反弹回来。
其中，制造业在第4季度的年率环比增长为39.8%，比第3季度的5.0%收缩改善许多。
此外，服务业——占新加坡经济总量的三分之二——在2016年第4季度环比增长了8.4％。其中，金融服务业带头环比增长36.5％。
整体来看，2016年的国内生产总值（GDP）增长了2％，高于预期的1.8％。
贸易及工业部在其报告中指出：“制造业在2016年底的增长势头——益于全球对半导体和半导体设备需求的复苏增长——预计将在2017年持续着。”
但该报告也警示道，虽然世界经济增长预计在2017年略有上升，但“全球经济的不确定性和下行风险仍然存在。”
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