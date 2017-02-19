马来西亚警方还无法确认金正男死因
吉隆坡2月19日电，马来西亚警方19日说,尚未确认13日在马身亡朝鲜人的死亡原因,其身份依然需要家属提供DNA样本加以确认。
马来西亚警方19日举行朝鲜人死亡事件发生以来的首场新闻发布会。副总警长拉希德通报了警方所掌握的情况。他说,警方已逮捕4名嫌疑人,他们分别为一名越南籍女性、一名马来西亚籍男性、一名印度尼西亚籍女性和一名朝鲜籍男性。
拉希德说,警方同时认为另外有4名朝鲜男子与这起事件有关,但这4人已于13日,即事发当天离开马来西亚。拉希德拒绝透露这4人的行踪,也不愿意评论有关调查细节。他说,马来西亚有包括国际刑警组织在内的国际合作机制,与相关国家也有紧密合作,会努力寻求将他们带回马来西亚协助调查。
对于死者身份,拉希德说,死者身上所携带护照显示,此人是名为“金哲”(音译)的朝鲜男子。至于其他说法,拉希德表示必须基于科学证据,因此死者家属提供DNA样本十分重要。同时,死者遗体也将优先移交给家属,但暂时没有死者家属向马来西亚警方提出要求。
拉希德表示,当局已对死者进行尸检,现在正在等待病理学和毒理学检验结果,尚未确认死因。
他说,马来西亚对于有关事件政治动机的猜测毫无兴趣,重点在于调查事实、搜寻证据并将犯罪者绳之于法。针对朝鲜大使先前有关马来西亚故意拖延移交遗体的说法,拉希德说,马来西亚规定必须对任何可疑死亡展开调查,警方只是遵循马来西亚有关的法律规定。
根据马来西亚警方公布的信息,13日,一名朝鲜籍男子在吉隆坡国际机场二号航站口寻求医疗帮助,但随后在送医途中死亡。马来西亚副总理扎希德16日确认,这名死亡朝鲜男子为朝鲜最高领导人金正恩之兄金正男。(新华社)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost