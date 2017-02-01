韩国反击中国“禁韩令”：停止为孔子学院教师提供签证
法新社报道，“萨德”部署问题已促使韩国停止向孔子学院的中国籍教师颁发新签证或进行续签。
全球有数百家推广中国传统文化和语言的孔子学院，它是中国国有机构，也是中国软实力战略的一部分。韩国国内也有22家孔子学院，是继美国和英国之后，拥有孔子学院第3多的国家。
但是，韩国近年来由于计划要从美国引进并部署末段高空区域防御（THAAD，简称萨德）系统，因而与中国发生日益激烈的争论。
韩国表示，该系统主要用于对抗朝鲜的导弹，而中国则认为该系统可能会破坏其导弹威力。
就此，中国实施了一系列被韩国视为是“经济报复”的行为，包括禁止韩国明星在中国大陆演出的“禁韩令”。
韩联社报道，韩国移民当局已从去年12月停止为中国籍教师颁发新签证或延期签证。
法新社指出，韩国南部的安东国立大学已经证实了该消息。该学校内设有孔子学院，其中聘有7名中国籍教师。
一名匿名官员告诉法新社说：“所有为新教师提供的E2签证申请从去年年底已被拒绝。”
该官员解释说，这些孔子学院的教师是由中国政府正式聘用和支付薪水，而韩国法规要求，所有的签证持有者必须是由韩国雇主所雇用核支付薪水。
据引述，他说：“这种做法已经以某种方式被容忍多年……直到最近。” 他指出，这是韩国首次对此采取了措施。
法新社无法联系韩国司法部对此进行说明。但据匿名官员所说，该举行的背后并“没有动机”
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