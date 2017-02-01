中国首艘国产航母“山东舰”或驻南海附近：中媒
中国媒体昨日报道，中国第一艘国产航母可能将驻在中国南部，以应对“复杂的南海局势”。
《人民日报》海外版编辑部的微信账号“侠客岛”昨日发布一篇文章。文章指出：“‘山东舰’很有可能是中国首艘国产航母名称的选项之一。”
文章指出，如果这艘航母名为“山东舰”，按照中国海军舰艇命名和隶属舰队的惯例，它应隶属于北海舰队。但是，由于“辽宁舰”已经将母港设于山东青岛，因此文章认为，第二艘航母不太可能驻在同一地点。
“辽宁舰”是中国第一艘航母，是于1998年从乌克兰带回，随后进行改造和命名。
北京方面还没有正式宣布第二艘航母的命名和母港地点。
《南华早报》指出，如果第二艘航母将母港设于中国南部，这将提高中国在南海的军事力量。而中国在南海水域中建造人工岛屿，导致与美国关系紧张。
“侠客岛”文章写道：“根据现有的公开资料和报道，咱们解放军海军的第二个航母基地，已经基本确定设在中国南部的某省份，用于应对复杂的南海局势。”
周一，中国山东某广播电视台在媒体平台发布题为《国产首艘航母"山东"舰建造成型 历时两年零九个月》的报道。报道指出：“国内首艘国产航空母舰‘山东’舰建造成型！”但是，并没有提供详细内容。
此前中国媒体猜测，中国首艘国产航母可能会在今年第二季度下水，并进入机械、电器、电子设备的安装阶段。
“侠客岛”文章指出，该阶段大约还需要两年以上，并预计该航母将于2019年进入海试。
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