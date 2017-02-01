特朗普入境禁令引起部分旅美新加坡人担忧：新报
《今日报》报道，部分新加坡穆斯林一直密切关注美国的动向，包括特朗普上周刚签署的入境禁令。
该临时禁令禁止了7个国家的游客进入美国，包括叙利亚、伊拉克、伊朗、利比亚、索马利亚、苏丹和也门。
新加坡虽然没有受到该禁令的影响，但是《今日报》指出，一些居住或常到美国出差的新加坡人开始向公司寻求保证和旅行目的证明，以确保自己不会在入境时被扣留。
26岁的现场服务工程师赛耶（Syed Irsyaad）本预计将在4月到美国总公司进行培训。但是，他如今认为由非穆斯林工程师代替他去会比较好。
在纽约就读社工硕士学位的扎吉雅（Zakiyah Ibrahim）则表示，她对这项禁令的迅速生效感到惊讶。但她对纽约社区的反映感到鼓舞。
她的大学以及学生宿舍提供方给她发送了“保证”电子邮件，表示他们对禁令的反对，并誓言保护国际学生的需求。
除了新加坡穆斯林之外，非穆斯林的新加坡人也有者表示担心。
居住在夏威夷长达40年的瑟琳（Serene Chew）如今握有绿卡，但她还是表示有些担心，因为她不是美国人。她虽然认识到难民涌入德国后的麻烦，但对于特朗普，她说：“你永远不知道他接下来会做什么。”
媒体咨询公司VanMedia Group的老板葛兰（Glenn van Zutphen）指出，很显然特朗普是想向他的选民展示自己做事的能力。但是，葛兰认为政府需要慢一点，以确保各个政策是以正确的顺序、以更有远见的方式落实。
特朗普的入境禁令在美国国民之间引起了分裂的意见，而新加坡网民对此也同样持有不同的意见。
有如上述反对者，也有人认为，禁止他国国民入境是一国的主权权力。也有网友认为，该禁令只是针对7个国家，目的是为了防止恐怖主义袭击。
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