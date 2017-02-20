新加坡2017年财政案中的赢家与输家：彭博
新加坡财政部长王瑞杰今日在国会上发表2017年的财政预算案。
为了在全球经济和地缘政治充满不确定性的情况下促进经济增长和生产力，王瑞杰宣布了支持基础设施项目、以及海事和加工业等产业的措施。
而不到两个星期之前，由王瑞杰领导的未来经济委员会刚推出了7大策略，以推动新加坡经济进入下一个增长阶段。该策略的目的在于保障新加坡未来10年的年均经济增长能维持在2%至3%。
虽然财政预算案的主旨是为推动整体经济发展，但它对个别的对象却也有不同的影响。依此，彭博社从财政预算案中总结出了以下的赢家和输家。
赢家
就业：政府将提供技能培训支持，以助劳动生产率。
- 政府将支出超过6亿新元，帮助企业提高工资。
- 人力部将把就业年龄从65岁调高至67岁。企业税回扣的上限将调高至2万5000新元，占税额的50%。企业税回扣也将延长多一年，上限为1万新元，占税额的20%。
- 国家研究基金将增加5亿新元资金、国家生产力基金也将增加10亿新元资金。
中小型企业：政府将推出支持项目，以帮助中小企业进行数字化和创新。
公共基础设施投资：政府将为基础设施项目投资7亿新元，以支持建筑业。总共，政府将支出1.5亿新元，为公共部门的项目搜罗创新建筑方案。
海事与加工：外国员工的征税增加将推迟一年，以帮助这些产业的雇主。
输家
电站、公用事业：政府计划从2019年起，对发电站、以及大型直接排放单位（而非消费者）排放的每吨温室气体，收取10至20新元的碳税。
- 碳税计划将促使汽车买家趋向购买更清洁、更环保的车型。
消费者：水费将从7月1日起，分两期上涨30％。（水费在过去20年没有调高）
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