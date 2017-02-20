马来西亚求职者在新加坡受骗，10年来减少91%
马来西亚驻新加坡最高专员Ilango Karuppannan建议在新加坡寻找工作的马来西亚公民，要经过合法注册的求职代理商，而不要被报纸、社交媒体、或粘贴在巴士车站和灯柱上，那些承诺“高薪”的广告所欺骗。
《星报》报道，如今，还是有马来西亚国民受骗，被引诱接受没有适当雇佣合约、基本工资和休息日的工作中。其中还有人的护照被雇主没收。
值得庆幸的是，这类案件的数量已经从大约10年前的多达1500起，下降到去年138起。
据报道引述，Ilango说：“以前，受无良雇主欺骗的大部分受害者是沙巴人和砂拉越人。”
“但自从高级委员会开始处理劳工问题以来，案件数量已下降了91％。”
报道指出，大约有45万至50万马来西亚人在新加坡的各个领域工作，其中包括每天往返新加坡和马来西亚的12万人。
Ilango说：“我们没有确切的数字，但其中许多是蓝领工人。”
他表示，马来西亚和新加坡政府已采取措施，尽量减少类似劳工问题。其中包括，在新加坡全岛设立马来西亚海外员工管理中心。
他说：“该中心帮助马来西亚人对工作机会的真伪、以及就职代理商是否为合法注册进行查证。”
他补充说，新加坡也于2009年加强了“雇用外来人力法令”，施加了更高和更严厉的惩罚。
当被问及新加坡的裁员情况时，Ilango回答说，这是影响着几个产业的问题。
根据新加坡人力部的数据，去年共有1万9000人被裁员。
但是，Ilango表示，由于新马两国之间的相似之处、以及其它国籍的工人所造成的社会问题，他依然相信马来西亚人仍然会被聘请。
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