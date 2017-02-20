美国正准备与朝鲜进行“1.5轨”对话
美国正在筹备朝鲜高级代表与美国前官员的会谈。《华盛顿邮报》报道，如果举行，这将是5年多以来的首次类似会面，也标志着平壤看到与特朗普政府接触的可能性。
据多名知情人士透露，这个“1.5轨”会谈仍处于筹备阶段。
称为“1.5轨”，是因为朝鲜方面的参与者将是政府官员，而美国方面的与会者将是主要参与二轨外交——指运用包括学者、退休官员、公共人物、非政府组织等多种渠道进行交流的非官方外交——的前政府官员。
报道指出，该会谈预计将于几个星期内在纽约举行。但是，至今，美国国务院尚未批准朝鲜代表的签证。
匿名人士告诉《华盛顿邮报》说：“朝鲜方面表示有兴趣进行接触，但是还没有得到批准。”
近年来，美朝的“1.5轨”会谈曾在吉隆坡、日内瓦、柏林和蒙古的乌兰巴托举行过。但是，自2011年7月——金正恩上台之前——这些谈话就不曾在美国举行。
清楚此次会谈安排的消息人士认为，会谈将是明显表明金正恩希望与特朗普政府进行谈话。他说：“如果这实现了，我会把它视为来自双方的一个非常积极的迹象。”
但是，随着朝鲜于12日测试弹道导弹、以及金正恩同父异母的哥哥在马来西亚被杀害，朝美会谈的安排似乎变得更加复杂。
然而，《华盛顿邮报》指出，自从特朗普当选以来，朝鲜通常采用的“轰炸性修辞”出现了显着的变化。
在奥巴马政府期间，平壤将前者的“战略耐心”政策——等待朝鲜自行改变其核计划——是对朝鲜的“侵略性和令人发指的‘战略窒息’政策”。
但在本月12日发射导弹之后，朝鲜国家媒体的宣布中却没有像以往一样，表示这是对美国及其“敌对政策”的必要威慑。
另一方面，特朗普在其声明中，也没有严厉谴责朝鲜，只是说道：“朝鲜，我们会处理它，我们将处理这一切。”
报道指出，此次美朝会谈将由美国外交政策全国委员会的副会长札戈利亚主办，并独立于美国国务院。但是，如果国务院批准朝鲜代表方的签证，这将是一个默认的准许，而如果会谈进行顺利，它也将为官方会谈铺平道路。
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