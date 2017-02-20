金正男一案 马来西亚召回驻朝大使 再召朝鲜大使对指控进行说明
朝鲜驻马来西亚大使今日被马来西亚外交部传召，并被要求就此前对马来西亚的指控进行说明。
据《星报》报道，朝鲜驻马大使姜哲于今早9点55分抵达马来西亚外交部，并于早上11点29分离开。
17日深夜，姜哲到吉隆坡中央医院的太平间外，向在场媒体派发共3页的声明稿，谴责马来西亚无理拖延朝鲜认领遗体。
其声明指责道：“这明显表明，马方正试图拖延时间、隐瞒我们，并且与具有恶意、想要伤害我们的敌对势力勾结。我们怀疑，马方是否被别人要求这样做。”
马来西亚外交部于今日发表声明，强调马来西亚政府在调查金正男被杀一案上，非常透明。对于案件的发展、以及案件所涉及的马来西亚法律，马来西亚政府也都即时告知朝鲜驻马大使馆。
声明指出，姜哲的评论“毫无根据”，并表示会“严厉对待任何没有根据、企图伤害其声誉的尝试”。
此外，马来西亚也在声明中宣布，已找回其驻朝鲜的大使进行“咨询”。
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涉案嫌犯11名
如今，马来西亚警方列出了涉嫌本案的11名嫌犯。
4名警方已掌控的嫌犯：
正在通缉中的嫌犯包括4名已在案发当日逃离马来西亚的嫌犯：
另外还有3名嫌犯，包括2人身份未确认：
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