中国发现H7N9病毒变异株，已向世卫组织通报
近日,广东疾控中心在对两例人感染H7N9病例进行病毒基因测序分析时,发现两株病毒的血凝素链接肽位置发生了基因插入性突变。
广东省疾病预防控制中心组织专家研判，并与农业部门相关专家沟通后认为，根据病毒序列分析结果，尚未出现该变异病毒发生对人感染力、毒力和人际传播能力增强的突变。
两例病例发病前均有禽暴露史，并在其暴露禽群中先后发生禽只病死现象。目前一例病例已经治愈，另一例仍在救治之中。两病例的全部105名密切接触者经过两周医学观察，均未出现发热、咳嗽等不适症状。
H7N9病毒属甲型流感病毒，其主要特征之一就是容易发生基因重配和突变。有些突变可能导致病毒对人的感染力、毒力以及人际传播能力的增强，因此病毒变异问题一直备受海内外广泛关注。
据了解，农业部门的实验室也从广东的4份禽标本中发现类似变异的病毒。中国卫生计生系统将和农业部门一道，共同对该变异病毒的来源、影响范围等进行深入研究，并继续加强对H7N9病毒的监测，及时发现其任何可能的变异。
通报称，此结果已向世界卫生组织进行通报。
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