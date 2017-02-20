西班牙将台湾200多名诈骗犯引渡大陆 台当局被批“无能”
西班牙内阁会议2月17日批准向大陆引渡269名诈骗嫌犯，其中200多人来自台湾，其余人来自大陆。这些人在大陆将面临比台湾严重得多的刑罚，甚至可能被判无期徒刑。
据西班牙《国家报》2月18日报道，台湾当局外事主管部门对这项决定深表不满，并指西班牙政府不尊重“国籍原则”，罔顾涉案人员的意愿，忽视台湾民众的权利，不遵循欧盟国家的人权传统。在被引渡回中国大陆之前，诈骗嫌疑犯将在西班牙接受司法审判。
报道称，内阁会议作出的该项决定让西班牙成为首个将台湾民众移交给大陆的欧盟国家。对于台湾而言，这是一个危险的范例。
近来两岸关系趋紧，尤其是在美国总统特朗普与台湾当局领导人蔡英文通电话之后。
今年1月台湾外事主管部门召见了西班牙驻台湾代表，向其传达了台湾当局的立场。然而，台湾当局向西班牙方面施加的压力似乎并未获得任何回应。相比之下，西班牙政府在这个问题上的立场更接近北京。
台湾外事主管部门发表公报称，事件发生后，该机构持续与西班牙政府沟通，并要求通过官方渠道将诈骗嫌犯引渡回台。然而，西班牙和大陆签署了双边引渡条约，因此西班牙并未直接答复台湾的要求。
在代号为“墙”的行动中，西班牙警方在大陆警方的协助下捣毁了一个国际犯罪网络。这些诈骗嫌犯通过从西班牙拨打诈骗电话的方式，从大陆居民手中骗得1600万欧元（约合人民币1.17亿元）。
报道称，近年来大陆对全世界的影响力越来越大，对西班牙也不例外。除了迅速将台湾嫌犯引渡回大陆，西班牙在很多问题上都与大陆保持着良好合作。
上述消息在台湾主要媒体引起反响。媒体纷纷抨击台当局在引渡台湾嫌犯的问题上显得“十分无能”。此前柬埔寨、肯尼亚、印度尼西亚已经向北京移交了多名台湾电信诈骗嫌犯。
另据台湾《中国时报》2月19日报道，针对200多名台湾人在西班牙涉嫌电信诈骗遭遣送大陆，台湾外事主管部门表示，案发后该部门及驻西班牙代表处均立即成立项目小组积极处理，全力与西班牙政府接洽，表达当局严正立场，请西班牙完成司法程序后，将涉案人员引渡台湾。据了解，由于大陆与西班牙签有引渡条约与刑事司法互助条约，反观台湾未与西班牙签订任何相关条约，在交涉上处不利位置。
刑事局指出，因在欧洲未设联络官，该案只能配合外事主管部门“驻西代表处”掌握。有警官私下分析，虽西班牙法院仍在审理，但行政部门既下定论，送往大陆是迟早的事。
据台湾联合新闻网2月19日报道，西班牙警方破获大规模电信诈骗集团，逮捕超过200名台湾嫌犯，决定全数移交中国大陆。对此，国民党中央政策会执行长蔡正元在脸书发文讥讽：先前马英九时代，如有诈欺犯被遣送大陆，一群“绿虫”顿时暴跳如雷。如今同样情况再度发生，但是这些人却似乎“冬眠”去了，完全无声无息。蔡正元也抨击，台湾人在海外从事诈骗行为，这是台湾之耻，“绿虫”反而将其当成伟大神圣的人权议题。如今政党轮替后，为何全部都躲起来了？根本就是“绿色孬种”。
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