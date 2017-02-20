台湾游览车为啥总惹祸？9成游览车靠拼装！
台湾旅游大巴又双叒叕出事了！这几乎是每次台湾发生旅游大巴事故后我们的第一反应。
近些年来，台湾发生多次游览车事故，其原因包括坠海、坠谷、坠河、纵火、侧翻、违章驾驶等等，其中，大陆开放游客赴台以来，伤亡者中也多次出现大陆乘客的身影。
春节后不到一个月的时间，就连续发生几起大巴事故：
2月4日，一辆载有浙江游客的游览车在高雄撞上桥墩，事故造成21人不同程度受伤，所幸没有人遭遇不幸。
2月13日晚，发生的台湾旅游大巴侧翻惨案造成33死、11伤；
2月17日，一辆满载39名大陆游客的台湾游览车在高速路发生车尾冒烟状况，所幸这次并没有人员伤亡。
长期以来，台湾游览车每万辆的死亡率就一直高居所有载客类型车辆首位，我们先来初步看看这些游览车事故：
2016年7月，因为司机纵火，辽宁24名游客以及1名台湾导游悉数罹难，这名司机也死亡。
2010年10月，创意旅行社搭载广东珠海旅行团员，疑因塌方落石砸中车辆，游览车坠海，车上26人失踪。
2009年4月，25名广东游客乘坐游览车时，被一节从37楼坠落的塔吊吊臂砸中车辆后部，当场造成2名游客罹难，数人重伤。
2006年12月，游览车坠入深谷，事故造成车内小学生及家长等22人罹难。
1986年10月，游览车坠河，42人罹难，该事故伤亡人数为历年之最。
……
“台湾游览车”出现“事故率很高”，显然台湾游览车质量不良、肇事率高几乎变成了国际公认的事实。
尽管每次事故的具体原因是司机疲劳驾驶、转弯超速、未遵守交通规则等，但2月13日的台湾旅游大巴侧翻惨案无疑将台湾旅游业的“拼装车”问题，再次暴露在世人面前。
对车体结构偷工减料，大巴车违规改装乱象多
根据台湾交通部门的统计，目前台湾的大客车（游览车）分为甲类与乙类两种。
甲类共有大约1.5万辆，乙类大约2000多辆。其中，甲类车辆全部都是组装而成，乙类当中大约一半整车、一半是组装。换句话说，整个游览车市场大约超过9成都是拼装车。
除了拼装，台湾旅游大巴的违规改装问题也十分严重。大客车为求外观好看、让乘客视野变得更好，私自减少骨架、改装为大片玻璃；为使车内空间增加而加高车体，但这样会让车辆重心偏高，高速行驶时若遇紧急情况，车辆有任何偏向就很容易翻车。
为求乘客舒适和便利，改装车上不仅出现饮水机、咖啡机，每个座位还附带充电插座，以符合智能手机、平板计算机的使用习惯。由于这些电器设备是完工后才加装，完全没有经过电压测试，当电流过大时，很容易电线走火。若遇到为了装潢美观使用了非防火材料，发生火烧车意外时伤亡就更加惨重。如果驾驶因担心乘客随意开启安全门而加装暗锁，当火烧车意外发生时，安全门丧失逃生作用，诸如2016年陆客团的火烧车重大伤亡事故还会一而再、再而三发生。
台湾针对拼装车做出了改变吗？
笔者搜寻了很多相关报道，但除了台湾有关部门要求今年开始，所有游览车的逃生门窗都可以打开，并会展开检查外，并无多少实质性内容。也就是说，如果陆客团到了台湾，还有可能乘坐上拼装车。
对此，大陆的网站上有一些帖子，建议人们去台湾旅游时，避免报团，尽量自由行；如果非得跟团去，建议自行组团，并指定整车进口的大巴车；如果无法自行组团，则需要检查车子是否超重、行车稳定性、确认底盘是“气垫悬挂式”……
只是，如果每个游客都必须成为车辆安全专家，行驶前需要掌握生僻的专业词汇，然后学以致用，途中还得担心这个、操心那个，还能玩得开心起来吗？
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