专家称中国剩女多的城市房价高：“靠买房消除不婚恐慌”
韩媒称，“剩女多、离婚率高的城市，房价一定会上涨。”这是中国经济学家金岩石2016年12月参加在上海举行的房地产相关论坛时说的话。
据韩国《中央日报》2月17日报道，这并不是他第一次提出这一理论。早在五年前（2012年）的一个研讨会上，金岩石就曾提出“剩女的数量和房价有关”，“高学历女性越多的地区，其地区经济越活跃”。在2016年的论坛上，他又指出除了剩女之外，离婚率的上升也是导致房价上涨的因素。
离异单身女性（离婚人士）越多，房价就会上涨。果真如此吗？
根据中国婚介公司世纪佳缘的数据显示，以2016年为基准，中国（包括香港、澳门、台湾等）27岁以上的未婚女性人数达到3800万人左右。从地区来看，福建省厦门市人数最多。随后是深圳、杭州、北京、广州、上海、青岛。
现在再来看看中国国家统计局公布的住宅销售统计数据。根据住宅统计数据显示，2015年-2016年10月中国房价大幅上涨的地区有深圳、北京、厦门、上海等地。这在某种程度上与剩女居多的地区分布相一致。
若事实如此，那这是什么原因造成的呢？
韩媒称，在现代社会中，高学历、高年薪的女性消费水平非常高。由于她们越来越挑剔，因此选择配偶时并不容易，她们中间呈现出结婚年龄越来越大的趋势。金岩石表示，“‘消费的扩大、男性与女性的经济活动能力的平等化、剩女现象’这三个因素是城市发展的自然现象。”
报道称，虽然现在男性人口数多于女性，但剩女还在持续增加。女性高学历人数远多于男性。
据统计，2000年-2010年硕士毕业的男女结婚率正在逐渐下降。2010年硕士毕业的女性结婚率降至50%以下。适婚年龄（25岁-34岁）人群的结婚率也有所下降。
报道称，越是高学历的女性越难找到另一半。年薪越来越高的剩女对房屋买卖比对结婚更感兴趣。金岩石解释称，“她们通过选择具有资产价值的房子，来消除因为结婚较晚造成的心理上的不安。”
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