全球生态农业市场增长迅猛 有机食品受青睐
西媒称，生态概念能创造巨大的财富。日前在德国纽伦堡国际有机食品展（BIOFACH）上发布的报告显示，去年全球有机食品销售额达766.42亿欧元，比上年增长7.5%，是本世纪初的5倍。
据西班牙《国家报》网站2月18日报道，西班牙、爱尔兰、瑞典是有机食品市场增速最快的几个国家。在西班牙，有机食品行业去年同比增长了24.8%。人均有机食品消费额最高的国家是瑞士，人均每年在有机食品上支出262欧元。
来自179个国家和地区的大约240万种产品构成了当今的全球有机食品行业。该行业在全球范围内的生产面积约为5090万公顷。在BIOFACH期间发布的报告指出，尽管在全球农牧业中所占比重仍很小，但有机食品的生产面积近年来不断增加。
在生态农牧业生产面积方面，澳大利亚处于领先位置，而且相对于其他国家优势明显。澳大利亚的生态农牧业面积达2270万公顷，占全球生态农牧业总面积的44%。排在第二位的是阿根廷（310万公顷），排在第三位的是美国（200万公顷）。然而，在生态农牧业面积在本国所占比重方面，列支敦士登（30%）、奥地利（23.3%）和瑞典（16.9%）排在前三位。
不过，有机食品生产企业数量最多的国家并非澳大利亚，而是印度。印度共有58.52万家此类企业，排在其后的是埃塞俄比亚（20.36万家）和墨西哥（20万家）。
在人均有机食品消费额上排在瑞士之后的是丹麦和瑞典，每年人均支出分别为191欧元和177欧元。丹麦人对有机食品的需求已达到相当高的水平，有机食品在该国食品市场上的占比为8.4%。
美国是全球最大的有机食品市场，有机水果和蔬菜在美国果蔬市场上的占比达10%。美国的有机食品市场占全球整体市场的47%。BIOFACH的报告肯定了奥巴马担任总统期间美国为发展有机食品行业付出的努力。在这段时间里，美国农业部年均向生态农业投入3000万美元的研发和推广经费。
虽然中国拥有巨大的有机食品市场，但它在这方面的投入力度小于美国、德国和法国等国。
除了在有机食品行业增速方面处于领先位置外，西班牙在生态农牧业面积方面也排名靠前。去年，只有南美地区出现了生态农牧业面积同比减少的情况。
西班牙出产最多的生态食品是柑橘类水果（仅次于意大利）和橄榄油。
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