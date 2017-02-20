亚洲公司债意外受追捧 投资者不惧特朗普风险
《华尔街日报》报道，尽管分析师警告美国总统特朗普的经济日程可能不利于全球贸易和经济增长（进而不利于公司利润），但事实证明今年公司债是一个颇受欢迎的投资类别。
亚洲的这一趋势最让人意外。在亚洲，即使是风险最高的公司债也有资金持续流入。据花旗银行集团公布的指数显示，自去年11月美国大选以来，投资级和高收益亚洲公司债与无风险的美国国债之间的收益率差双双收窄，正朝着2008年以来最窄水平迈进。债券收益率随价格上升而下降。
亚洲公司债需求强劲，尽管分析师警告称亚洲公司（特别是大型出口商）或因特朗普政府可能推出的新保护主义措施受到打击。最近美元的强劲势头可能打击发行了美元债券、而利润大部分为本币的亚洲公司。
大部分亚洲公司债需求来自当地投资者。这些投资者拥有数量庞大且不断增加的现金，他们渴望将其利用起来，尽管他们承担风险所带来的回报越来越少。
德意志银行驻新加坡的亚洲信用债研究部门负责人哈什·阿加瓦尔称，进入2017年该行对信用债市场持谨慎乐观看法，但这波涨势的强劲程度还是令他感到意外，年初时任何机构所预测的基本情境都不是这样的。
可以肯定的是，亚洲令人担忧的宏观经济问题仍在，尤其是考虑到美国政府的贸易政策细节尚未敲定。不过，国际货币基金组织预计，今年亚洲经济将健康增长，增幅料为6.4%。
到目前为止，大多数亚洲公司依然能够偿还债务。去年亚洲高收益公司债的违约率为1%，低于美国的3.6%。根据汇丰环球投资管理公司的数据，今年亚洲公司债的违约率可能会上升，但预计为2%，仍然处于低位，美国料为2.5%。
此外，从历史标准看，全球范围内的利率水平仍较低，坐拥大量现金的投资者在寻觅收益更高的资产。瑞士信贷银行的数据显示，亚洲家庭总财富增速要快于全球其他地区，2016年增长4.5%，达到80万亿美元。
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