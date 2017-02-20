中国昨日起暂停进口朝鲜煤炭 日本表示欢迎
中国商务部18日在其网站上宣布，为执行联合国安理会第2321号决议，本年度暂停进口朝鲜原产煤炭。
该项决议从19日开始执行，直到今年12月31日，其中包括海关已接受申报但尚未办理放行手续的煤炭。
早前有报道称，就在朝鲜导弹试射之后的第二天，中国温州口岸退回了一批价值100万美元的朝鲜无烟煤，原因是“汞含量超标”。
英国广播公司驻北京记者白洛宾说，中国此次暂停煤炭进口是一个“重要发展”。白洛宾认为，朝鲜最高领导人金正恩的长兄金正男在马来西亚吉隆坡机场遇刺，可能也是导致中国加大对朝施压力度的原因之一。
报道称，煤炭是朝鲜最主要的单一出口产品，而且几乎全部卖往中国。煤炭出口的收入是朝鲜经济的重要支柱。中国此前虽承诺执行安理会制裁协议，但强调制裁措施不能损害与朝鲜的正常贸易，或者对朝鲜平民造成影响。但是白洛宾认为，中国以此为借口允许进口朝鲜煤炭的做法，现在可能会停止了。
《日本经济新闻》报道认为，中国决定到今年年底之前暂停从朝鲜进口煤炭，目的是希望引出美国特朗普政权在朝鲜问题上的积极态度。因为中国认为，若想阻止朝鲜的核和导弹开发，美国与朝鲜的直接接触不可或缺。虽然中国想聚集各国，推动重启六方会谈，但目前似乎还看不到希望。
据日本共同社2月19日报道，日本政府发言人说，中国宣布今年暂停进口朝鲜煤炭，日本对此表示欢迎。日本内阁官房副长官萩生田光一也于19日在电视台一档节目中说：“朝鲜的威胁增大，其导弹开发就是威胁之一。中国的决定是可喜的。”萩生田光一强调：“我们必须加大施压力度，促使朝鲜认识到，愚蠢的做法只会让这个国家在国际社会中进一步受到孤立。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost