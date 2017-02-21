亚洲制造业增速 创4年来新高
《金融时报》报道，亚洲许多经济体的制造业产出都在以4年来最快的速度增长，这进一步说明，新兴经济体的健康状况正在改善。
根据摩根大通的分析，以经过季节调整的年率计算，去年第四季度，除中国和印度以外，亚洲新兴经济体的制造业产出较第三季度增长了10.3%。
分析显示，与制造业生产萎缩的2016年初相比，这个数字显示了快速增长，同时也是2012年12月和2013年1月制造业产出短暂大幅回升以来的最快增速。
这一最新迹象说明，在表现低于平均水平一段时间后，新兴市场经济体也许正在回归健康状态。本周早些时候，国际金融协会称，今年1月，新兴市场的年经济增速达到6.4%，是2011年以来的最快增速。瑞银集团称，新兴市场出口增速达到4%至5%。
摩根大通分析师戴维·汉斯莱认为，制造业数据的增长不仅仅是暂时信号。
他说：“新兴市场的经济增速也许已经触底。经过数年的停滞后，我们终于看到了一个资本投资周期，而这使亚洲制造业受益。过去几个月，亚洲一些经济体的制造业产出数据相当不错。”
英国凯投国际宏观经济咨询公司资深新兴市场经济学家威廉·杰克逊也认为，制造业活动正在加强。他认为，其原因是巴西和俄罗斯经济衰退结束，而且有初步迹象表明，美国、德国和中国对进口产品的需求可能会增加。
根据摩根大通的数据，除亚洲人口最多的两个国家外，亚洲新兴经济体的制造业产出普遍都增加了。
以经过季节调整的年率计算，去年第四季度，菲律宾制造业产出较第三季度增长26.6%。新加坡和台湾分别增长24.4%和10.8%。泰国去年12月的数据尚未公布，9月至11月的制造业产出环比增长11.4%。
汉斯莱说，亚洲正因国内和国际资本投资增加而受益。资本投资刺激了诸多经济部门的需求，调整了亚洲制造商过于依赖智能手机市场的失衡状况。
标准人寿投资公司资深新兴市场经济学家亚历克斯·沃尔夫认为，有三个因素共同推动了新兴市场的资本投资：全球经济活动整体改善；大宗商品价格上涨，使遭受严重冲击的大宗商品出口国的资本投资反弹；美国科技企业的资本投资增加，尤其是在库存水平大幅下降的情况下，推动了中国、台湾和韩国等供应链上国家和地区的制造业活动。
但制造业生产的初步复苏却并不平衡。根据摩根大通的数据，中国的制造业活动增速有些落后，去年第四季度的年增速为6%。
但沃尔夫描绘了一幅完全不同的中国资本投资图景。他说，数据显示，去年12月，机械销售同比增长25%，这得益于中国的财政刺激政策。
但他警告说：“资本投资激增主要受住房和基础设施领域推动，所以在信贷增速和住房投资趋缓的情况下，其可持续性是一个问题。”
摩根大通的数据显示，在亚洲以外的新兴世界，东欧（尤其是捷克和土耳其）的制造业活动也有不错的增速。但土耳其的大幅增长主要是对去年7月未遂政变后第三季度制造业产出“巨幅”下降的反应。
但（除墨西哥以外的）拉美基本未出现复苏，智利尤其疲弱。
另一个落后者是印度，其制造业产出年降幅达到7.6%。沃尔夫将此归咎于莫迪政府的“废钞”行动，该行动对消费产生了严重影响。印度经济相对封闭的性质意味着，它几乎难以从其他地区的需求增加中受益，而且由于不良贷款激增，银行业也无法增加信贷。
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