日本图书缘何在华拥有高人气？
日本经济新闻网2月20日报道，日本作家的书籍在中国正越来越受欢迎。
畅销书作家东野圭吾等起到了推动作用，此外，绘本、商业书籍和名著等作品也被广泛阅读。虽然中日两国在历史问题和安全保障方面存在众多意见分歧，但日本作家的受欢迎程度却直线上升。在其背后，似乎存在着中国社会日益富裕，人们的思考方式和面临的课题与日本越来越相似的一面。
“我看了电影，无论如何都想再看看小说。”20岁的重庆大学生来到位于当地一家热门咖啡书吧，找到了热映动画电影《你的名字。》的中文版小说。
日本畅销书的中文版在该书店中堆积如山，还附上了优美的介绍文字。女店员表示：“按国别看，日本的书最好卖。”
从当当网统计的2016年全部类别图书畅销版前100名来看，日本作家上榜作品增加至2015年的两倍，达到了12部。东野圭吾的《解忧杂货店》位居第二，另一本《白夜行》位居第六。
引进了多部东野圭吾作品版权的新经典文化的版权总监张苓表示，从2009年起，新经典文化已经推出了45部东野圭吾的作品，总共卖了1600多万本，单单《解忧杂货店》就卖了超过400万本。
如果详细观察日本作家书籍在中国的人气，会发现虽然东野圭吾的人气非常高，但实际上受欢迎的书籍多种多样。既有名著《雪国》，也有商业类图书，《小熊宝宝绘本》这种绘本和儿童书籍也进入了排行榜。
为什么日本的作品越来越受欢迎呢？熟悉日本文学的四川师范大学副教授易晓莉指出，这是因为在亚洲的共同文化之下，中国人越来越富裕，更多读者开始青睐日本作品中表现的优质单纯的生活方式。新作上市后也会在学生中间成为话题。
此外，中国的社会环境越来越像日本也是原因之一。易晓莉分析指出，儿童教育问题、邻里关系疏远、加班和企业压力是两国共通的社会问题。不光是对书中人物产生共鸣，通过阅读商业类书籍来解决问题的读者也在增加。
中日之间因安全保障和历史问题而产生对立，还曾发生过包括抵制日货在内的反日游行。但张苓表示，这些并未对书籍的销售造成影响。因此或许还可以说，日本人作品得到支持根深蒂固。
不仅限于日本作家，美国等外国作家的作品占据图书畅销榜前100名的约一半。一位中国编辑表示：“这显示了读者对外国强烈的好奇心和憧憬。”
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