东盟一致表示，对中国在南海的武器系统非常不安
东盟10国一致表示对中国在南海的造岛活动和武器系统的安装感到非常不安，菲律宾外交部长亚赛于今日指出。
路透社报道，亚赛于今日在菲律宾举行的东盟外长会议上表示，希望防止南海的军事化，并敦促进行对话，以制止“最近的事态发展”不断升级。
亚赛并没有明确说明哪些“事态发展”引起了担忧，但他说，东盟希望中美两国能够确保和平与稳定。
菲律宾是东盟今年的主席国，并将主办东盟的一系列年度会议。路透社指出，其中一些会议也会有中国、美国等国家参与。
对于中国在南海的人工岛屿，亚赛说道：“他们（东盟国家）非常不安地注意到了，中国已在他们建造的设施中安装了武器系统，他们对此表示了强烈的忧虑。”
在特朗普上台之后，中美之间在贸易和领土上的摩擦令人担心，南海可能成为中美擦枪走火的触发点。而许多东南亚国家的经济都非常依赖这两国。
据路透社报道，中国的航空母舰于上周五参与军事演习，引起了周边国家的不安。周六，美国海军宣布，其航母舰队将在南海进行常规巡逻。但是，中国实际上在此前3天，就曾警告美国不要这么做。而在2月初，美国海军P-3型飞机就曾与中国军用飞机发生在南海相互靠近的事件。
呼吁美国尽快将对华政策明朗化
亚赛表示，东盟国家认识到特朗普政府的政策仍在制定中，但希望特朗普能在接下来几个月内公布其政策，以提供一个“更具体、更清晰的轮廓”——特别是关于中国的政策。
他说：“关于美国与中国的关系，我们不知道其外交政策的完整情况。但我们希望，所出台的政策是正面的。”
据引述，亚赛也说指出，东盟希望涉及中国与东盟的海上行为准则的框架，能于6月完成，而北京也表明希望看到它的完成。
他补充道，所有各方都应该确保该法规——虽然其想法自2002年以来几乎没有取得进展——在法律上具有“约束力和可执行性”。
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