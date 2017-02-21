杀鸡引争议 新加坡政府：应更好地处理，但也是万不得已
昨日，新加坡国家发展部政务部长许宝琨就新民道24只野生鸡被人道毁灭的事件，在国会上接受了长达半个小时的询问。
询问主要由义顺集选区议员黄国光和非选区议员吴佩松提出。
问题包括，农粮与兽医局是如何达到进行人道毁灭的决定、为何没有选择重新“安置”野生鸡、以及进行人道毁灭的决定是否会影响其它濒危物种等。
本月1日，新加坡农粮局因接到20起有关噪音的投诉之后，决定将汤申景组屋和新民道附近的24只野生鸡进行人道毁灭。此举引发大量争议。
农粮局表示，其决定是为了保护公众健康和减少滋扰。
但是，有批评者认为，农粮局对少数几起投诉的反应过快，而且也没有直接的禽流感威胁。
对此，许宝琨解释道，农粮局的举措是“万不得已（last resort）”。
他表示，农粮局发现新民道的野生鸡具有公共健康风险，而并不是因为噪音才选择将它们进行人道毁灭。他指出，自由放养的鸡群从2014年的20只，到去年已增加到了50只；同时公众向农粮局提出的“反馈”，也从2014年的3起、2015年的5起，增加到了去年的13起。
他说：“显然，这与被目击到的野生鸡数量的增加相关。”
许宝琨援引世界卫生组织的报告指出，鸡比其它鸟类——例如鸽子——更容易感染禽流感病毒，并可以将病毒传染给人类。
他也指出，这些鸡虽然是自由放养的，但不是野生鸟类。因此，重新安置它们可能会造成交配繁殖，从而损害濒临绝种的红原鸡——本地鸡的祖先——的基因。
当被问及人道毁灭的举措是否也错杀了红原鸡时，许宝琨表示，他看过位于新民道的鸡的照片。他说：“那里有两种鸟类，家鸡和红原鸡。”
他指出：“农粮与兽医局此前提到，在新加坡本岛看到的自由放养的鸡，都不是红原鸡。我澄清，这个说法是不准确的。”
但是，为了得到准确的答案，他表示农粮局必须进行基因检测。
他表示，农粮局承认，就新民道事件，在与居民和其他利益相关者进行沟通上“应该得到更好的处理”。
为了找到管理自由放养的鸡群和其它鸟类的最佳方式，农粮局目前正在与学术界、野生动物专家和其它公共机构进行研究。例如，当局于去年1月便与新加坡国立大学启动了一项研究，以更好地了解新加坡的一些鸟类的生态和数量。
许宝琨指出，农粮局在过去3年中接到了2万1000起关于鸟类的投诉，多数是关于公众喂养鸽子、以及鸽子带来的滋扰。
对此问题，他建议减少小贩中心的剩余食物、使用鸟类威慑凝胶、使用鸽子的口服避孕药、以及向树木喷洒防止八哥栖息的喷雾剂。
然而，他也表示，在当局认为禽流感风险较高、或某地区禽流感发生率较高的情况下，他们也可能加强措施，例如将鸟类进行人道毁灭以降低风险。
与此同时，许宝琨敦促居民停止喂养野生动物，因为这会导致不平衡和冲突。
他表示：“人道毁灭只会是万不得已的选择。”
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