中国公司抢注“伊万卡”商标
港媒称，数十家中国公司申请以“伊万卡”作为商标。
据香港《南华早报》2月20日报道，中国国家商标局消息显示，数十家中国企业和个人向北京递交了至少65份申请，希望将“伊万卡”用作其产品的商标，其领域从墙纸到酒类。
根据国家工商行政管理总局商标局网站的信息，在这些申请人中，北京的一家提供减肥服务的公司就递交了10份申请，希望将美国总统唐纳德·特朗普的长女的名字“伊万卡”用作其产品的商标，其产品范围从化妆品到营养补剂。
报道称，另一个最近的申请是福建媖洁日用品有限公司递交的，将“伊万卡”作为其卫生巾的品牌名。
大多数申请仍在处理中。不知道商标局是否会给他们绿灯。
报道称，中国的法律法规允许企业使用外国人名或这些人名的中文译名作为商标，从而引发了许多跨国纠纷和争议。
例如，中国的一家制鞋企业多年来一直使用美国篮球明星迈克尔·乔丹的形象和中文名作为商标。去年12月，中国最高法院裁定该企业必须停止使用乔丹的中文名，结束四年的争端。
去年，在一个iPhone商标使用的案子中，中国的法院裁定美国计算机巨头苹果公司败诉。该商标已被授权给一家生产皮质钱包和手袋的小制造商。
报道称，特朗普自己也在中国有过多年的商标纠纷。直到去年他才被判胜诉。
与此同时，自从伊万卡·特朗普在农历新年期间拜访了中国大使馆之后，她在中国的人气大增。
报道称，根据国家企业信用信息公示系统，除了她的英文名字外，约40家中国公司在注册的时候使用了她的名字的中文名。这些公司大多涉及化妆品、服装和内衣。
总部位于纽约的伊万卡·特朗普商标公司于2010年申请在中国使用伊万卡的名字作为鞋和服装的品牌并于2012年获得批准。根据商标局网站，去年5月，该公司再次提交了7份珠宝、皮包和其他产品的商标申请。
报道称，根据中国最高法院上月的司法解释，公司禁止在商标中使用公众人物的名字。最高法院认为这可能会“造成负面影响”。
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