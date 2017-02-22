人民币贬值趋势拐点出现了吗？
2017年以来，人民币对美元汇率一改去年整体跌势，转而上扬。相比于去年人民币对美元贬值接近7%，1月人民币汇率中间价升值1.5%。人民币贬值趋势逆转与同期决策层加强管控资本流出、采取稳定汇率的政策密不可分。问题是，2017年人民币是否会扭转对美元贬值的趋势？
美国《华尔街日报》网站2月21日发表瑞穗证券亚洲公司首席经济学家沈建光的文章称，总体来看，2017年人民币对美元贬值空间会收缩，上半年汇率可以稳定在6.8到7之间，但下半年不确定性加剧，波动幅度加大。
文章称，人民币对美元汇率企稳主要有三点原因：
第一，资本外流管控措施生效
自去年11月特朗普当选美国总统以来，美元一度强势上涨，人民币对美元重回贬值态势。人民币贬值预期“弥漫”之际，中国央行不仅提高离岸市场做空人民币的成本，同时采取了更多行政手段限制资本流出，包括外管局收紧个人购汇申报条件、限制个人海外开户以及加大力度规范境外投资等等。
而得益于上述措施，今年以来，人民币对美元贬值趋势得到扭转。年初至今，人民币对美元汇率中间价从1月3日的6.9498升值至2月17日的6.8456，升值1.5%。同期外汇储备只下降123亿美元，下降幅度已是6个月来的最低水平，且仅相当于去年同期下降幅度的八分之一。
第二，加息周期开启，利于抵御资本外流
春节前后，中国央行相继调高了中期借贷便利、常备借贷便利等中短期利率，受此影响，债券市场短端和长端利率较去年年底全面上调，符合去年中央经济工作会议为2017年货币政策定下的“稳健中性”总基调。作者认为，央行政策较去年收紧主要是考虑到需抑制房地产泡沫、防范资金大规模流出且通胀压力有所加大。
其中，抑制资产泡沫的任务自不用说，根据中国指数研究院的统计，2016年1月至11月百城住宅价格累计上涨17.83%，其中一线和二线城市房价累计涨幅分别高达22.95%和13.34%，而上述涨幅还是在国庆后出台严厉的房地产调控政策的情况下录得的，若非调控，涨幅可能更高。在去年年底的中央经济工作会议上，决策层明确了“房子是用来住的，不是用来炒的”，显示抑制泡沫已成为高层共识，货币政策调整是工具之一。
第三，中国经济增长态势改善
自去年三季度以来，中国经济呈现了积极向好的态势，工业企业利润、发电量、货运量等微观数据大幅反弹。今年恰逢中共十九大，考虑到政治周期与经济周期历来关系密切，预计稳增长仍是决策层的重要考虑，这意味着在货币政策略有收紧的同时，财政政策会更加积极。
此外，海外市场的回暖超出预期。早前市场比较关注今年全球市场的“黑天鹅”事件，如特朗普上任后的政策走势、英国脱欧如何演变，以及法国和德国大选等，但全球经济好转并未引起重视。实际上，国际机构对今明年全球经济看好，预计今明年全球经济增速将分别达到3.4%和3.6%，比2016年的3.1%有所提升。而这与中国1月外贸数据好转超预期，以美元计价的出口和进口分别同比增长7.9%和16.7%相互印证。
展望未来，今年上半年中国经济将延续去年底的强劲增长势头，整体下行风险不大。同时，面对海外不确定性，决策层为稳定汇率、防范大规模资本流出将继续采取部分资本管制措施，甚至可能会牺牲部分货币政策独立性，这一政策思路已然明朗，而特朗普上任后的三把火并不顺利，出师不利，美元指数也略有下降。在此背景下，作者预计今年上半年人民币对美元汇率会企稳，而下半年不确定性增加，主要因素包括中美贸易关系是否能够波澜不惊，中国去杠杆进程等等，人民币对美元汇率年底最多贬值至7.3的可能性也不能排除。
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