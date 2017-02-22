中国就快完成南海的军事结构，美官员：可被视为军事升级
中国已快要完成南海人工岛屿上约20个疑似用于容纳远程地对空导弹的建筑。两名美国官员透露此消息。
路透社报道，这种发展可能引起人们对美国是否、以及将如何回应的疑问。特朗普政府此前将中国在南海的岛屿称为非法。
两名匿名的美国官员指出，中国在渚碧礁、美济礁、和永暑礁上建造具有可伸缩屋顶的混凝土结构，此前也建造了军用飞机跑道。他们表示，这可被视为是军事升级。
其中一名美国情报官员说：“中国人不像会在南海无目的地建造任何东西。这些建筑类似于其它安置地对空导弹发射装置的建筑，所以合理的结论是，这就是他们的目的。”
另一位官员说，建筑看起来有20米长、10米高。
对此，美国五角大楼的发言人表示，美国仍然致力于“南海的非军事化”，并敦促所有有主权声索的国家采取符合国际法的行动。
在上个月的参议院确认听证会上，美国国务卿蒂勒森愤怒地表示，北京应该被禁止进入它在南海建设的岛屿。上个月，蒂勒森再次表示，中国的南海行为如同“俄罗斯（从乌克兰）夺走克里米亚”。但后来，蒂勒森软化了其言论，而特朗普也于10日致电习近平，表示维持“一个中国”政策。
对于中国为何在南海建造这些军事结构，各方有不同的看法。
扩展防御范围？政治测试？
据路透社引述，一些美国官员认为，这些能够容纳地对空导弹的结构，将扩大中国对这些岛屿的防空范围。
美国战略与国际问题研究中心的南海专家格雷格•波林（Greg Poling）在去年12月份发表的报告中指出，中国显然在南海的岛屿上部署了防空和反导系统的武器。他认为，这一定会使局势更加紧张，而中国也因为其能力的稳步提升而受益。
另一方面，也有美国情报官员认为，鉴于中国所建设的这些结构的可见性和脆弱性，它们并不会对美国在该地区的军队构成严重威胁。
该官员指出，建设它们似乎更多是对特朗普政府的政治考验。
但是，中国专家和前助理国防部长傅立民（Chas Freeman）则倾向于认为这些设施是服务于军事目的，是为了加强中国相对于其它国家的主权声索，而不是向美国发出的政治信号。
昨日，菲律宾外交部长亚赛在东盟外长会议上表示，东盟国家对中国在南海的武器部署感到非常不安，并呼吁尽快展开对话，以停止“最近的事态发展”的升级。亚赛并没有明确说明哪些“事态发展”引起了担忧，但他说，东盟希望中美两国能够确保和平与稳定。
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