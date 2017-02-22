朝鲜驻马外交官涉嫌金正男一案 马来西亚或发“逮捕令”
马来西亚警方发现，涉及杀害金正男一案的疑犯中，有一名是在朝鲜大使馆担任二等秘书的高级官员，另一名则于朝鲜航空公司有联系。
警察总长丹斯里卡立近日召开记者会说，另外还有一名嫌疑人仍在马来西亚，而3人已被警方传召问话。
据马来西亚《中国报》引述，卡立说：“我们希望朝鲜当局让我们去向他们录取口供，否则就会发出逮捕令”。
他随后澄清，此3人已不是“嫌疑人”，而是被传召问话的“要犯”。
据马新社报道，立卡表示，马来西亚警方认为，参与谋杀金正男的所有嫌犯都受过培训，并知道他们在干什么。
从监视录像中，警方认为，两名女嫌犯知道她们抹在金正男脸上的，是有毒液体，并在行凶之后，立马前往洗手间清洗双手。另外，录像也显示，嫌犯曾在不同地点对行凶过程进行彩排。
另外，马来西亚警方也相信涉嫌4名主谋已经逃回朝鲜平壤，并已要求朝鲜逮捕他们。
但是，马来西亚当局则拒绝与朝鲜展开联合调查，并再次要求朝鲜当局提供金正男家属的DNA样本，以鉴定死者的身分。
立卡否认，至今为止有任何金正男的家属前来认领遗体。
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