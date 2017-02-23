中国2020年将迈入5G时代 采用速度或超美日韩
据香港《南华早报》网站2月22日报道，高速无线宽带服务在中国内地推出短短几年后，已有将近60%的移动用户使用4G网络。这也许预示着内地会在这个十年结束时过渡到5G。
根据中国移动、中国电信和中国联通各自提交给监管部门的数据，截至1月31日，这三家在香港上市的运营商的4G用户总数达到了7.895亿。
美国伯恩斯坦研究公司的高级分析师克里斯·莱恩认为，“从4G服务推出以后的情况来看，中国的4G采用速度大大超过日本和美国，比韩国也要快一点。”
莱恩说：“我们预计中国将在2020年推出5G服务，与日本、韩国和美国的商用时间差不多。（内地）高价值用户采用5G的速度可能会跟当初采用4G一样快。”
这不仅意味着可以用来吹牛，一个国家采用5G的速度或可决定其产业和消费者能多快开始从技术带来的进步中获益。
根据美国思科系统公司本月早些时候发布的报告，到2021年，5G将占全球移动数据总流量的1.5%。
莱恩说：“我们猜想中国的2G网络到2020年将关闭，3G则在2025年以前关闭。”他还表示，4G网络将再运营15年。
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