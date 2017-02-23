冬眠或有助治疗癌症
美国每日科学网2月20日报道，让癌症病人处于类似冬眠中的熊那样的麻木状态可能提高治疗癌症的效率。
意大利特伦托基础物理学与应用研究所的物理学家马尔科·杜兰特说，在这种状态下，肿瘤细胞的生长会大幅减慢或停止，而体内健康细胞对放射治疗的抵抗力会更强。这一激进的理念源于多年对冬眠动物的研究，以及有关人被冷冻后仍可存活的轶事记录。
在冬眠状态下，包括心跳、呼吸、代谢和耗氧量在内的多项机体功能都会放慢。而在分子层面，基因活动和蛋白质合成也会降到很慢的速度。
杜兰特19日在美国科学促进会年会上说，对癌症治疗来说，这些变化都将产生重大影响。
他说：“假如能做到这一点，你就能对付晚期癌症。”
冬眠还能提高机体承受放疗的能力。他说：“把病人叫醒的时候，他们已经被治愈了——这就是我们的目标。”
目前还没有安全可控地让人类冬眠的技术手段，不过杜兰特认为在十年后有望实现这一点。
他说，人工麻痹已经在大鼠（它们不像小鼠那样自然冬眠）身上应用，方法是控制其大脑的特定部位。
他说：“现在我们已经了解其中的机制，我相信我们能开发出引导这种麻痹的药物。那时我们就能将身体温度降至13到15摄氏度。我们的目标是至少麻痹一周。在这段时间里我们能完成消灭癌症的所有治疗。”
人的正常体温是37摄氏度。此前有报道说，有人在经历了相当长时间的低温后身体并未受到损伤。
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